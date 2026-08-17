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सावन का तीसरा सोमवार: शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़, तुगलकाबाद मंदिर में हो रहा जलाभिषेक

तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में भक्तों की कतार लग रही है.

Sawan Somwar 2026
तुगलकाबाद के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे भक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 11:02 AM IST

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नई दिल्‍ली: आज सावन मास की तीसरी सोमवारी के साथ ही नाग पंचमी का भी त्‍योहार मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर शिवालयों में भक्तों भीड़ है. तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में भक्तों की कतार लग रही है. ऐसी मान्यता है कि सावन मास में विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव भक्तों को मनवांछित फल देते हैं.

तुगलकाबाद के शिव मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि आज तीसरी सोमवारी के साथ ही नाग पंचमी का भी त्यौहार है. जिन पर सर्प दोष होता है आज वह नाग पंचमी के दिन पूजा अनुष्ठान करके उससे मुक्ति पाते हैं. आज के दिन भक्त भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्र, दूध और जल से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं. भगवान शिव की पूजा सावन मास में विशेष तौर पर की जाती है. इसे करने से भगवान शिव से श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.

संतोष तिवारी, पुजारी, तुगलकाबाद शिव मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु प्रकाश विधूरी ने बताया कि भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए सावन मास की तीसरी सोमवारी पर भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं. भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की बहुत आस्था है. हर कष्टों का निवारण भगवान भोलेनाथ करते हैं.

एक अन्‍य श्रद्धालु सावित्री ने बताया कि मुझे भोलेनाथ के प्रति बहुत आस्था है, भोलेनाथ सब की सुनते हैं. इसलिए सावन मास में हम विशेष तौर पर पूजा करने के लिए मंदिर आते हैं, लेकिन आम दिनों में भी हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं. वहीं सचिन ने बताया कि सुबह मंदिर में कम भीड़ थी, लेकिन अब भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है.

इस बार सावन मास में 4 सोमवारी है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सावन मास में जब समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने विष का पान किया था और उस विष के ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. तब से भगवान शिव को सावन मास में श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 11:02 AM IST

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