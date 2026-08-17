सावन का तीसरा सोमवार: शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़, तुगलकाबाद मंदिर में हो रहा जलाभिषेक

सावन का तीसरा सोमवार: शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़, तुगलकाबाद मंदिर में हो रहा जलाभिषेक
तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में भक्तों की कतार लग रही है.
Published : August 17, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 11:02 AM IST
नई दिल्ली: आज सावन मास की तीसरी सोमवारी के साथ ही नाग पंचमी का भी त्योहार मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर शिवालयों में भक्तों भीड़ है. तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में भक्तों की कतार लग रही है. ऐसी मान्यता है कि सावन मास में विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव भक्तों को मनवांछित फल देते हैं.
तुगलकाबाद के शिव मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि आज तीसरी सोमवारी के साथ ही नाग पंचमी का भी त्यौहार है. जिन पर सर्प दोष होता है आज वह नाग पंचमी के दिन पूजा अनुष्ठान करके उससे मुक्ति पाते हैं. आज के दिन भक्त भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्र, दूध और जल से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं. भगवान शिव की पूजा सावन मास में विशेष तौर पर की जाती है. इसे करने से भगवान शिव से श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.
मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु प्रकाश विधूरी ने बताया कि भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए सावन मास की तीसरी सोमवारी पर भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं. भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की बहुत आस्था है. हर कष्टों का निवारण भगवान भोलेनाथ करते हैं.
#WATCH | Delhi | Devotees offer prayers at Shri Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk on the occasion of Nag Panchami and the third Monday of the month of Sawan. pic.twitter.com/qG5QyaH3Gh— ANI (@ANI) August 17, 2026
एक अन्य श्रद्धालु सावित्री ने बताया कि मुझे भोलेनाथ के प्रति बहुत आस्था है, भोलेनाथ सब की सुनते हैं. इसलिए सावन मास में हम विशेष तौर पर पूजा करने के लिए मंदिर आते हैं, लेकिन आम दिनों में भी हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं. वहीं सचिन ने बताया कि सुबह मंदिर में कम भीड़ थी, लेकिन अब भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है.
Delhi: On the third Monday of Sawan, a large crowd of devotees gathers at the Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk.— IANS (@ians_india) August 17, 2026
A devotee says, " it feels really good to be here. today is also nag panchami, and this is a very ancient temple. we are very happy to have come here and offer… pic.twitter.com/4aHqzhnf1Q
इस बार सावन मास में 4 सोमवारी है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सावन मास में जब समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने विष का पान किया था और उस विष के ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. तब से भगवान शिव को सावन मास में श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है.
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