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सावन का तीसरा सोमवार: शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़, तुगलकाबाद मंदिर में हो रहा जलाभिषेक

तुगलकाबाद के प्राचीन शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे भक्त ( ETV Bharat )