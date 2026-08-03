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SAWAN 2026: शिवमय हुई छोटी काशी, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, गलता जी से निकली कांवड़ यात्राएं

सावन माह का पहला सोमवार व्रत रखा जा रहा है. यह दिन भगवान शिव को समर्पित सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है.

कांवड़ लेकर चलते श्रद्धालु
कांवड़ लेकर चलते श्रद्धालु (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 9:23 AM IST

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जयपुर : सावन मास के पहले सोमवार पर राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. ब्रह्ममुहूर्त से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं. शिवभक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद और पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल की कामना की. मंदिरों में 'ॐ नमः शिवाय' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष लगातार गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. तो वहीं हर आयु वर्ग के श्रद्धालु ने गलता तीर्थ से कावड़ भर अपने-अपने क्षेत्र के शिवालियों में भगवान का जलाभिषेक किया.

सावन के पहले सोमवार को विशेष पुण्यदायी माना जाता है. यही कारण रहा कि महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों तक में शिव आराधना को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया. कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर रुद्राभिषेक किया, जबकि बड़ी संख्या में भक्त नंगे पांव मंदिरों तक पहुंचकर जलाभिषेक करते नजर आए. मंदिरों के बाहर घंटों तक कतारों में खड़े रहने के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था.

शिवमय हुई छोटी काशी
शिवमय हुई छोटी काशी (फोटो ईटीवी भरात जयपुर)

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छोटी काशी में दिखी शिवभक्ति की अनूठी छटा : छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर सोमवार को पूरी तरह शिवमय नजर आया. शहर के प्रमुख ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव, रोजगारेश्वर महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव सहित अनेक शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया, जबकि शिव स्तुति से पूरा वातावरण भक्तिरस में डूबा रहा. शहर की गलता तीर्थ से कांवड़ लेकर चलते श्रद्धालु 'बोल बम', 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. बुजुर्ग श्रद्धालुओं की आंखों में गहरी आस्था झलकी, तो पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए बच्चों और युवाओं के चेहरे उत्साह से दमके. पूरा जयपुर मानो भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंग गया.

गलता तीर्थ से पवित्र जल भरकर निकले शिवभक्त
गलता तीर्थ से पवित्र जल भरकर निकले शिवभक्त (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

गलता जी से निकली कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र : जयपुर के प्रमुख तीर्थ स्थल गलता जी पर भी सावन के पहले सोमवार को मेले जैसा माहौल देखने को मिला. देर रात और ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु गलता कुंड में स्नान कर पवित्र जल से कांवड़ भरते रहे. इसके बाद कांवड़िए नंगे पांव शहर के विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हुए. गलता जी से निकली कांवड़ यात्रा पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रही. श्रद्धालु कंधों पर कांवड़ लेकर अनुशासन और भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ते रहे. रास्तेभर शिव भजन, डमरू की धुन और जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा.

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कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु
कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाने का महत्व : सनातन परंपरा में सावन मास में भगवान शिव को कांवड़ का जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. ताड़केश्वर महादेव मंदिर के महंत अमित कुमार व्यास ने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने के बाद भगवान शिव के शरीर की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र जल अर्पित किया था. उसी परंपरा के रूप में श्रद्धालु गंगा, पवित्र नदियों या तीर्थों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा संयम, सेवा, तप और श्रद्धा का प्रतीक है. कांवड़ लेकर नंगे पांव चलना आत्मसंयम और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. साथ ही जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है.

गलता जी से निकली कांवड़ यात्राएं
गलता जी से निकली कांवड़ यात्राएं (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

झारखंड महादेव मंदिर में एक किलोमीटर लंबी कतार : राजधानी के प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला. सुबह से ही भक्त मंदिर परिसर के बाहर लाइन में लगने लगे रहे. जैसे जैसे दिन चढ़ा श्रद्धालुओं की कतार करीब एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई. दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा. इसी तरह ताड़केश्वर महादेव, रोजगारेश्वर महादेव और चमत्कारेश्वर महादेव मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की भीड़ बनी हुई है. मंदिर समितियों की ओर से विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और महाआरती का आयोजन किया जाएगा.

गलता जी से निकली कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र
गलता जी से निकली कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम : श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समितियों ने विशेष व्यवस्थाएं की है. प्रमुख मंदिरों में पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई. यातायात को सुचारु रखने के लिए कई स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, और प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई. सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी कैमरों और अतिरिक्त पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई.

हर आयु वर्ग के श्रद्धालु ने थामी कावड़
भक्तों ने किया भोलेनाथ का विशेष अभिषेक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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प्रदेशभर में गूंजा हर-हर महादेव : जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक भक्त जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचे. कई स्थानों पर शिव बारात, भजन संध्या और अन्य धार्मिक आयोजन किए गए. कांवड़ यात्राओं में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली.

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