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सावन सोमवार: मां दंतेश्वरी के दर्शन बाद भैरव बाबा के भक्त कर रहे दर्शन, मांग रहे शिव से मनोकामना

दंतेवाड़ा: श्रावण सोमवार के पहले दिन मां दंतेश्वरी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दरबार में भक्त पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली जो दोपहर बाद तक जारी रही. छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों भक्तों ने विधि-विधान से मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और इसके बाद मंदिर परिसर के पीछे स्थित भैरव बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए.

मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है. देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है. सावन के पहले सोमवार पर यहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. मंदिर में सुबह से ही "जय मां दंतेश्वरी" और "हर-हर महादेव" के जयघोष गूंज रहे हैं. भक्तों ने माता को नारियल, चुनरी, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की.

सावन सोमवार (ETV Bharat)

मंदिर और पूजा से जुड़ी अदभुत मान्यताएं

मंदिर के पुजारी ने बताया कि सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक शक्तिपीठ में भैरव बाबा का विशेष स्थान होता है. उन्होंने बताया कि मां दंतेश्वरी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है. श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना होता है, इसलिए इस माह में माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है. मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना शक्तिपीठ की यात्रा पूर्ण नहीं होती. मंदिर के पुजारी की मानें तो धार्मिक मान्यताओं में भैरव बाबा को शक्तिपीठों का रक्षक और क्षेत्रपाल माना गया है. इसलिए मां दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात श्रद्धालु भैरव बाबा के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते हैं.

भक्त की मान्यता, पूरी होती हर मनोकामना

सावन सोमवार के अवसर पर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मां दंतेश्वरी और भैरव बाबा की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं.