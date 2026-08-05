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SAWAN 2026 : सावन में प्रतिदिन बनते हैं पार्थिव शिवलिंग, एक माह में सवा लाख निर्माण, जानिए क्या है महत्व

श्रावण मास में क्यों बढ़ जाता है महत्व? : धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष का पान भगवान शिव ने लोककल्याण के लिए किया था. इसी कारण श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है. इस महीने में किया गया व्रत, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और पार्थिव शिवलिंग पूजन कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस मास में भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करते हैं.

क्या है पार्थिव शिवलिंग? : 'पार्थिव' शब्द संस्कृत के 'पृथ्वी' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मिट्टी से निर्मित. शुद्ध मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है. बीकानेर के पंडित सुनील भादानी के अनुसार स्वयं अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. पूजा पूर्ण होने के बाद इनका जल में विसर्जन किया जाता है, जिससे पंचतत्व में विलीन होने का संदेश भी मिलता है.

हर रोज हजारों शिवलिंग निर्माण : सावन के पूरे माह में प्रतिदिन लगभग 4200 से 4500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं. इस प्रकार पूरे माह में इनकी संख्या करीब 1.25 लाख तक पहुंच जाती है. विशेष बात यह है कि इन शिवलिंगों का निर्माण विधि-विधान से किया जाता है. पूजा-अभिषेक के बाद इन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विधि-विधान से किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है.

बीकानेर : भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाने वाला श्रावण मास शुरू होते ही बीकानेर शिवमय हो उठता है. शहर के विभिन्न शिवालयों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपने हाथों से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधि-विधान से पूजन, अभिषेक और मंत्रोच्चार करते हैं. यह केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और सामूहिक धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है. बीकानेर की यह परंपरा वर्षों पुरानी है.

शास्त्रों में वर्णित है विशेष महिमा : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार शिवपुराण, लिंगपुराण, स्कंदपुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में पार्थिव शिवलिंग पूजन की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है. विशेष रूप से श्रावण, कार्तिक और फाल्गुन मास में इस पूजा का महत्व बताया गया है. मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त को सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में मधुरता, परिवार में मंगल और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. साथ ही यह पूजा पापों के क्षय और कष्टों के निवारण का भी श्रेष्ठ माध्यम मानी गई है.

कैसे होता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण? : सावन प्रारंभ होने से पहले ही शिवालयों में विशेष तैयारी शुरू हो जाती है. शुद्ध एवं चिकनी मिट्टी को छानकर उसमें आवश्यकतानुसार जल मिलाया जाता है. कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार मिट्टी में सुगंधित पदार्थ और पूजन सामग्री भी मिलाई जाती है. इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ छोटे-छोटे पार्थिव शिवलिंग तैयार करते हैं. शाम के समय या निर्धारित मुहूर्त में इन शिवलिंगों को विधिवत स्थापित कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है.

विधि-विधान से किया जाता है शिवलिंगों का निर्माण (ETV Bharat Bikaner)

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श्रेष्ठ पंडितों के सानिध्य में किया जाता है आयोजन : गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है और 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है. पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन श्रेष्ठ पंडितों के सानिध्य में किया जाता है. बीकानेर में धरणीधर महादेव मंदिर के साथ ही कई जगह मंदिरों में सामूहिक पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं.

प्रकृति से इस तरह जुड़ी है यह परंपरा : उन्होंने बताया कि पार्थिव शिवलिंग पूजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है. मिट्टी से बने शिवलिंग पूजन के बाद जल में सहज रूप से विलीन हो जाते हैं. इनमें किसी प्रकार के रसायन या प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं होता. इस प्रकार यह परंपरा प्रकृति और पंचतत्व के प्रति सम्मान की भावना को भी सुदृढ़ करती है.

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मंत्र जाप और अभिषेक का विशेष महत्व : पंडित सुनील भादानी के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन में मंत्र-जाप का विशेष स्थान है. श्रद्धालु पूरे अनुष्ठान के दौरान 'ॐ नमः शिवाय', महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं. मान्यता है कि मंत्रों के साथ किया गया जलाभिषेक साधक की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. बीकानेर में वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है.

प्रतिदिन हजारों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, सामूहिक पूजन और विसर्जन इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक समय में भी धार्मिक परंपराएं समाज को जोड़ने और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रही है. श्रावण मास में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, सामूहिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देने वाली बीकानेर की यह अनूठी परंपरा प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है.

प्रतिदिन बनते हैं पार्थिव शिवलिंग (ETV Bharat Bikaner)

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