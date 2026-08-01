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सावन शिवरात्रि 2026: 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उम्मीद, दूधेश्वरनाथ से MMG अस्पताल तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर

मिली जानकारी के मुताबिक, 9 जुलाई 2026 से गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में हाजिरी का जल चढ़ाना शुरू हो जाएगा. इसके बाद सावन शिवरात्रि तक लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है. दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी के मुताबिक, सावन शिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जल अभिषेक के लिए पहुंचते हैं. इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख से अधिक रहने की संभावना है. दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में शिव भक्ति मंदिर पहुंचते हैं.

नई दिल्‍ली /गाजियाबाद: सावन शिवरात्रि पर गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर में इस बार 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूधेश्वरनाथ मंदिर से एमएमजी अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया, सावन शिवरात्रि की तैयारी को लेकर मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा चुकी है. संबंधित विभागों को उनके जिम्मेदारियां सौंप दी गई है और सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. रविंद्र कुमार मांदड़ ने आगे बताया, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दूधेश्वरनाथ मंदिर से एमएमजी अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने या अन्य किसी आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन बिना किसी बाधा के तेजी से अस्पताल पहुंच सके. इससे इमरजेंसी रिस्पांस टाइम कम होगा और समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जा चुकी है. मंदिर परिसर, प्रमुख प्रवेश और निकास मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

चार स्तर की बैरिकेडिंग

भीड़ प्रबंधन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था संचालित की जाएगी. मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए चार स्तर की बैरिकेडिंग की गई है. श्रद्धालुओं को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा. इससे भीड़ नियंत्रित रहे और दर्शन में सुविधा रहे. प्रशासन का मानना है इस व्यवस्था से लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालु व्यवस्थित ढंग से मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा. महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है. इससे दर्शन व्यवस्था अधिक व्यवस्था रहेगी और महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को भी सुविधा मिलेगी. सावन शिवरात्रि के दिन दूधेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के कतारें लगभग एक किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास मार्गों की विशेष योजना बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बना रहे और किसी स्थान पर भीड़ का अत्यधिक दबाव न बन पाए.

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