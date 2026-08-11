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अंबाला में सावन शिवरात्रि पर कैलाश हाथीखाना मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे भोले के भक्त

1844 में बना था प्राचीन मंदिर: कैलाश हाथीखाना मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना बताया जाता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर का निर्माण वर्ष 1844 में हुआ था. लंबे समय से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. सामान्य दिनों में भी यहां भक्तों की आवाजाही रहती है, लेकिन सावन और विशेष रूप से शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है.

हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालु: सावन शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने प्राचीन कैलाश हाथीखाना मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. कांवड़ियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की. मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

अंबाला: सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में रंगा नजर आया. मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी. अंबाला कैंट स्थित करीब 200 साल पुराने प्राचीन कैलाश हाथीखाना शिव मंदिर में भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गईं. मंदिर परिसर बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा.

महंत ने बताया महत्व: मंदिर के महंत मोहन दास गिरी ने सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के महत्व के बारे में बताया कि, "सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की विशेष धार्मिक मान्यता है. "

अंबाला में सावन शिवरात्रि पर कैलाश हाथीखाना मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

जानें क्या बोले श्रद्धालु: मंदिर में दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने अपनी आस्था साझा करते हुए कहा कि, "जब से शादी होकर यहां आए हैं, तब से लगातार मंदिर में दर्शन करने आते हैं. यहां जो भी भक्त मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूरी होने का विश्वास है." वहीं, एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि, "सावन शिवरात्रि पर मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन करने से उन्हें विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है."

"कांवड़ यात्रा का अनुभव बेहद अच्छा रहा": हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे एक कावड़िए ने कहा कि, "रास्ते में मौसम बहुत अच्छा रहा और प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई थी." वहीं, एक अन्य कावड़िए ने कहा कि, "आज हम प्राचीन कैलाश हाथीखाना मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं और यहां आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है."

जयकारों से गूंजता रहा मंदिर परिसर: सावन शिवरात्रि पर मंदिर में सुबह से देर तक श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा. हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया. मंदिर परिसर में बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की.

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