ETV Bharat / state

सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त, धमतरी के रुद्रेश्वर महादेव और तातापानी में जलाभिषेक

नदियों से जल लेकर कांवडियों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक, हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजे छत्तीसगढ़ के मंदिर

SAWAN SECOND SOMWAR
सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी/बलरामपुर: सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आया. सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल, दूध सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि और मनोकामना की कामना की.

धमतरी का प्राचीन मंदिर रुद्रेश्वर महादेव

धमतरी के रुद्री स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में सावन सोमवार को विशेष रौनक देखने को मिली. महानदी के तट पर स्थित इस प्राचीन शिवालय में सुबह से ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही. हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच भक्त भगवान रुद्रेश्वर महादेव का दर्शन करने पहुंचते रहे. मंदिर परिसर में सावन सोमवार को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह दिखाई दिया.

धमतरी का प्राचीन मंदिर रुद्रेश्वर महादेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

36 वर्षों से जारी है कांवड़ यात्रा की परंपरा

सावन सोमवार के अवसर पर बोल बम कांवड़िया संघ द्वारा इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा निकाली गई. संघ की ओर से पिछले 36 वर्षों से यह धार्मिक परंपरा लगातार निभाई जा रही है. कांवड़िये महानदी से पवित्र जल लेकर रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया. इसके बाद करीब 8 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई. कांवड़िये शहर के विभिन्न शिवालयों में जल अर्पित करते हुए आगे बढ़े और यात्रा का समापन प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में हुआ. यहां पहुंचकर कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा और रास्तेभर बोल बम के जयकारे गूंजते रहे.

Chhattisgarh famous Shiva temples
नदियों से जल लेकर कांवडियों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिहार से धमतरी पहुंचे सेना के जवान

बिहार से पहुंचे सेना के एक जवान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. जवान अपने साथ बिहार की विशेष मिठाई लेकर पहुंचा था, जिसे उसने रुद्री के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया. इसी तरह रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू सहित कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे.

बलरामपुर के भी प्राचीन मंदिरों में भक्ति के रंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलरामपुर के भी प्राचीन मंदिरों में भक्ति के रंग

भगवान शिव के पवित्र सावन माह में छत्तीसगढ़ सहित बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सभी शिवालयों, प्राचीन शिव मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ा. बलरामपुर के तातापानी तपेश्वर महादेव, शिवगढी मंदिर, कन्हर नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर जलकेश्वर नाथ महादेव, दुखहरेश्वर महादेव सहित सभी शिवालयों में आज जलाभिषेक करने शिव भक्त दूर-दूर से पहुंचे.

Chhattisgarh famous Shiva temples
सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh famous Shiva temples
हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजे छत्तीसगढ़ के मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हजारों की संख्या में तातापानी पहुंचे श्रद्धालु

रामानुजगंज पुरानडीह गोदरमाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी मां महामाया मंदिर घाट से जल उठाकर पैदल कठिन रास्ते से लंबी दूरी तय कर तातापानी में प्रसिद्ध भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक किया. यहां झारखंड से भी लोग पहुंचते हैं.

कलेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का अभिषेक, सावन सोमवार और तीज का विशेष महत्व
सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें इसके पीछे की वजह
151 किमी लंबी कांवड़ यात्रा पर निकलीं विधायक भावना बोहरा, नर्मदा जल से करेंगी भोरमदेव का अभिषेक

TAGGED:

SHIV MANDIR JALABHISHEK
CHHATTISGARH FAMOUS SHIVA TEMPLES
धमतरी के रुद्रेश्वर महादेव
तातापानी में जलाभिषेक
SAWAN SECOND SOMWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.