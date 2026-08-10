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दिल्ली: सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजा 'हर-हर महादेव' का जयकारा

तुगलकाबाद शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु ( ETV Bharat )