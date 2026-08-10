ETV Bharat / state

दिल्ली: सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजा 'हर-हर महादेव' का जयकारा

सावन के पावन महीने की दूसरी सोमवारी पर सुबह से ही दिल्ली के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है.

Devotees Queue Up From 4 AM to Offer Water at Shiva Temples Across Delhi
तुगलकाबाद शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सावन के पावन महीने की दूसरी सोमवारी पर सुबह से ही दिल्ली के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है. तड़के सुबह 4 बजे से ही भक्त हाथों में जल लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए. दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार है. बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं. श्रद्धालुओं में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर खासा उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है.

मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचीं श्रद्धालु निशा ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी पर लोगों में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था है. इसी वजह से भक्त सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. वहीं, श्रद्धालु मनोज ने कहा कि भगवान भोले भंडारी से जो भी सच्चे मन से मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है. सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, इसलिए वह मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचे हैं.

पुजारी संतोष तिवारी ने बताया सावन के पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि सावन के पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व है. दूसरी सोमवारी पर भी सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, जल, दूध और गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है.

सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है. श्रद्धालु सोमवार के दिन उपवास रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं. इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं, जिसके चलते शिवालयों में पूरे महीने भक्तों की भीड़ रहने की उम्मीद है. वहीं, मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर दिल्ली पहुंचने वाले कांवड़िये भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. इसके लिए शिवालयों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं. कांवड़ियों के पहुंचने के साथ ही मंदिरों में धार्मिक उत्साह और बढ़ने की संभावना है.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

SECOND SOMWAR 2026
TUGHLAKABAD SHIV TEMPLE
LORD SHIV JALABHISHEK
सावन सोमवार 2026
SAWAN SECOND SOMWAR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.