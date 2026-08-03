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सावन की पहली सोमवारी पर मौसम मेहरबान, बाबा धाम और बासुकीनाथ में बारिश की फुहार, कई जिलों में शिव भक्तों को राहत

सावन की पहली सोमवारी पर मौसम श्रद्धालुओं के हित में रहेगा. राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है.

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सुबह-सुबह मंदिर परिसर में उमड़ी भक्तों की भीड़ (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 9:06 AM IST

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रांची: 3 अगस्त को सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड के लाखों शिवभक्तों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम केंद्र के मुताबिक आज बाबा नगरी देवघर और दुमका के बासुकीनाथ धाम के अलावा गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत राज्य के अनेक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. मौसम का यह मिजाज कांवड़ यात्रा और जलार्पण के दौरान श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देगा. हालांकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है.

4 अगस्त को बारिश का दायरा और बढ़ेगा

मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त को झारखंड के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है. उत्तर-पश्चिम और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों, जिनमें हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो शामिल हैं, वहां कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

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पहली सोमवारी में पहुंच रहे भक्त (ईटीवी भारत)

5 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश के संकेत

5 अगस्त को भी मौसम का यही सिलसिला जारी रहेगा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी. वहीं उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी झारखंड, खासकर दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

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बाबाधाम पहुंचे श्रद्धालु (ईटीवी भारत)

अधिकतम तापमान से मिलेगी राहत

मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. लिहाजा, सावन के दूसरे सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत ठंडे और सुहावने मौसम के साथ होने के आसार हैं.

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