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सावन में कावड़ियों के लिए खुशखबरी, यात्रियों को नए नियम से मिलेगी महाकाल मंदिर में सीधी एंट्री

श्रावण-भादो मास में निकलने वाली सवारियों में श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था बेहतर और सुव्यवस्थित हो, इसके अलावा श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से भगवान महाकाल की सवारी के दर्शन हो सके, इसकी तैयारियां की जा रही है. श्रावण मास की प्रथम सवारी 3 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी. भादो मास में भगवान महाकाल की अंतिम राजसी सवारी 7 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी. श्रावण मास में चार सवारियां व भादो में दो सवारियां निकलेगी.

उज्जैन: महाकाल मंदिर में श्रावण-भादो महीने में दर्शन व्यवस्था बदली रहेगी. सावन में हर बार की तरह भगवान श्री महाकाल की सवारियां निकलेंगी, जिसकी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को इस संबंध में बैठक संपन्न हुई. बैठक में श्रावण-भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी के संबंध में कई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

इसी तरह भादो मास में पंचम सवारी सोमवार 31 अगस्त और राजसी सवारी सोमवार 7 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी.

मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन

भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी मंदिर सभा मण्डप में विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद अपने निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर महाकाल लोक, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट शिप्रा तट पहुंचेगी. यहां सवारी का पूजन-अर्चन होने के बाद सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चोक, खाती समाज मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चोक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होती हुई श्री महाकालेश्वर मंदिर में वापस आएगी.

मंदिर पट खुलने के समय में होगा परिवर्तन

राजसी सवारी 7 सितम्बर 2026 को उपरोक्त मार्ग के अतिरिक्त टंकी चौराहा से मिर्जा नईमबेग, तेलीवाड़ा चौराहा, कण्ठाल, सतीगेट, सराफा, छत्री चोक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी. श्रावण-भादो मास में भस्म आरती पर मंदिर के पट खुलने के समय में परिवर्तन रहेगा.

इस समय खुलेगा मंदिर पट

श्रावण-भादो मास में प्रतिदिन भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती, 30 जुलाई से 7 सितम्बर 2026 तक, प्रात कालीन पट खुलने का समय प्रात: 3 बजे होगा. प्रत्येक सोमवार को भस्म आरती का समय प्रात 2:30 बजे होगा. भस्म आरती प्रतिदिन प्रात 3 से 5 बजे तक और प्रत्येक सोमवार को 2:30 से 4:30 बजे तक होगी. इसी तरह 8 सितंबर से पट खुलने का समय पहले की तरह होगा.

आम श्रदालुओं के लिए ऐसी रहेगी दर्शन की व्यवस्था

सामान्य दर्शन व्यवस्था श्रावण-भादो मास में त्रिवेणी संग्रहालय के समीप से नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसिलिटी सेन्टर-1, टनल मंदिर परिसर, कार्तिक मण्डपम, गणेश मण्डपम से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन दर्शनार्थी करेंगे. साथ ही नीलकंठ प्रवेश द्वार की ओर से आने वाले श्रद्धालु मानसरोवर भवन में प्रवेश कर फेसिलिटी सेंटर-1 और टनल मंदिर परिसर, कार्तिक मण्डपम, गणेश मण्डपम से दर्शन उपरांत (निर्माल्य द्वार) अथवा नवीन आपातकालीन निर्गम द्वार से सीधे बाहर के लिये प्रस्थान करेंगे. श्रद्धालुओं हेतु जल अर्पण की व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभामंडप और कार्तिकेय मंडपम में जलपात्र के माध्यम से रहेगी.

मंदिर के आसपास पार्किंग की व्यवस्था

प्रशासन द्वारा मंदिर के आसपास कई पार्किंग बनाई गई है, जिसमें श्री महाकालेश्वर अन्नक्षैत्र के समीप वाला रिक्त स्थान, मेघदूत वन पार्किंग, निलकंठ पार्किंग, चारधाम पार्किंग,कर्कराज पार्किंग, कार्तिक मेला ग्राउण्ड पार्किंग शामिल है.

कावड़ यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था

श्रावण-भादो मास के दौरान अत्यधिक संख्या में कावड़ यात्री बड़ी संख्य में यहां पहुंचते हैं, जिसके लिए सप्ताह में 4 दिवस मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की व्यवस्था की गई है. कावड़ यात्री दल को द्वार नंबर 1 व हरसिद्धि, चौराहा स्थित विशेष दर्शन मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा. शनिवार, रविवार तथा सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक होने के फलस्वरूप किसी भी कावड़ दल को अनुमति जारी नहीं की जाएगी.

बैठक में भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा हुई, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा, " मंदिर प्रशासन द्वारा बनाई गई दर्शन व्यवस्था का सभी लोग पालन करें. प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक श्रद्धालु को कम समय में सहज और सुरक्षित दर्शन कराना है. स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस तथा अन्य सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी तत्परता से निभाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का पहले ही निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें."

कलेक्टर ने बताया कि इस बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रोएक्टिव मॉडल अपनाया जाएगा. ताकि भीड़ बढ़ने से पहले ही आवश्यक व्यवस्थाएं लागू की जा सकें. प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग करेगा और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया जाएगा.