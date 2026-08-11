सावन कृष्ण चतुर्दशी आज: चार प्रहर पूजा से पूरी होंगी मनोकामनाएं, शिव मंदिरों में विशेष आयोजन
सावन की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी केवल पूजा-पाठ का दिन नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मचिंतन का अवसर भी माना जाता है.
Published : August 11, 2026 at 7:18 AM IST
बीकानेर: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. सावन में आने वाली कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का भी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है. यह तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है और प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में शिव भक्त श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं. सावन में पड़ने के कारण इस चतुर्दशी का महत्व और भी बढ़ जाता है. बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि इस दिन विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन, अभिषेक और रात्रि जागरण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है.
सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था. मान्यता है कि देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिसके बाद सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई. यही कारण है कि पूरे सावन महीने में शिव मंदिरों में जलाभिषेक और विशेष पूजा का क्रम चलता है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होने के कारण इस दिन शिव आराधना का विशेष फल मिलने की मान्यता है. भक्त सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करते हैं.
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चार प्रहर में पूजा का विधान: सावन की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर रात्रि पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. शिव भक्त रात्रि में भगवान शिव की पूजा चार प्रहर में करते हैं. प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जाता है. मान्यता के अनुसार रात्रि के समय शिव आराधना करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है. कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं. कुछ भक्त पूरे दिन फलाहार करते हुए रात्रि में शिव पूजा और जागरण करते हैं.
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बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित करने की परंपरा : शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है. श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और जल अर्पित करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है. बेलपत्र अर्पित करते समय उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखने की परंपरा है. हालांकि, पूजा की स्थानीय परंपराओं में कुछ अंतर हो सकता है, इसीलिए श्रद्धालु अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पुरोहित की सलाह के अनुसार पूजा कर सकते हैं.
मनोकामना और सुख-शांति के लिए पूजा: पंडित किराडू कहते हैं कि मान्यता है कि अविवाहित युवक-युवतियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से शिव-पार्वती की आराधना करते हैं. वहीं, गृहस्थ परिवार सुख-शांति, समृद्धि और परिवार की मंगलकामना के लिए भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. शिव भक्त इस दिन महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र और शिव चालीसा का पाठ भी करते हैं. जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और गौसेवा करना भी पुण्यदायी माना जाता है.
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सात्विकता और संयम का दिन: सावन की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी केवल पूजा-पाठ का दिन नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मचिंतन का अवसर भी माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं, नशे और मांसाहार से दूर रहते हैं और मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं. धार्मिक दृष्टि से भगवान शिव की आराधना के साथ दया, सेवा और सदाचार को भी महत्वपूर्ण माना गया है.
शिव मंदिरों में विशेष पूजा: चतुर्दशी के अवसर पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किए जाते हैं. श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. शाम के समय मंदिरों में भजन-कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है. रात्रि में शिव भक्त जागरण कर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का विशेष अवसर है. इस दिन सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने की मान्यता है.