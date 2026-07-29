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सावन में क्यों निकाली जाती है कांवड़ यात्रा? जानिए धार्मिक महत्व और जलाभिषेक की मान्यता

इस समय भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं, पूरा संसार शिव के अधीन होता है

Sawan Kanwar Yatra significance
सावन में क्यों निकाली जाती है कांवड़ यात्रा? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 4:00 PM IST

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रायपुर: 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, जो 28 अगस्त तक चलेगा. इस पवित्र महीने में देशभर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. आखिर सावन में ही कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? इस बारे में ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने विस्तार से जानकारी दी.

सावन में क्यों निकाली जाती है कांवड़ यात्रा? जानिए धार्मिक महत्व और जलाभिषेक की मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समुद्र मंथन से जुड़ी है कांवड़ यात्रा की मान्यता

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान निकले विष (हलाहल) को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था. विष के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा. तब सभी देवी-देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली. इसी घटना के बाद भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई.

भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है?

शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है. मान्यता है कि भगवान परशुराम भी भगवान शिव का नियमित जलाभिषेक करते थे. समय के साथ यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में विकसित हुई. श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं.

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30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई?

पंडित त्रिपाठी बताते हैं कि पहले बैजनाथ धाम में जलाभिषेक की परंपरा प्रमुख थी. श्रद्धालु दूर-दूर से पवित्र जल लाकर भगवान बैजनाथ का अभिषेक करते थे. बाद में यह परंपरा देशभर के शिव मंदिरों तक फैल गई और कांवड़ यात्रा का स्वरूप ले लिया.

कांवड़ यात्रा में क्या मांगी जाती है मनोकामना?

पंडित त्रिपाठी का कहना है कि भगवान शिव को 'आशुतोष' कहा जाता है, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं. उनके अनुसार कांवड़ यात्रा केवल किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. सच्चे मन से जलाभिषेक करने वाले भक्तों की कमी और कष्ट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं.

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देशभर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इसके लिए सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सावन में ही क्यों होता है शिव पूजन?

पंडित त्रिपाठी बताते हैं कि श्रवण नक्षत्र के कारण इस महीने का विशेष महत्व माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना पाप, कष्ट और दोषों को दूर करने वाला होता है. इसी समय भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं, पूरा का पूरा संसार शिव के अधीन होता है. इसलिए इस अवधि में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बढ़ जाता है.

सावन में जलाभिषेक का महत्व

मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है, कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसी वजह से हर वर्ष सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालकर शिव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं.

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