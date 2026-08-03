ETV Bharat / state

सावन सोमवार का पहला दिन, कांवड़ यात्रा निकालकर रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव का अभिषेक

कांवड़ यात्रा निकालकर रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव का अभिषेक ( Etv Bharat )