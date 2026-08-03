सावन सोमवार का पहला दिन, कांवड़ यात्रा निकालकर रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव का अभिषेक
धमतरी में सावन का पहला सोमवार शिवभक्तों ने अलौकिक बना दिया.शिवभक्तों ने कांवड़ यात्रा निकालकर रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव का अभिषेक किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 3:40 PM IST
धमतरी : सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बोल बम कांवरिया कल्याण संघ की ओर से लगातार 33 साल से आयोजित हो रही पारंपरिक कांवड़ यात्रा में शिवभक्त उमड़ पड़े. तीन दशक से भी अधिक समय से चली आ रही ये धार्मिक परंपरा इस बार भी हर्षोल्लास से निभाई गई.श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली. इस दौरान महिलाएं, बच्चे, युवतियों ने भी हिस्सा लिया.
रुद्रेश्वर मंदिर से हुई यात्रा की शुरुआत
यात्रा की शुरुआत रुद्री स्थित प्रसिद्ध रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से हुई. यहां सबसे पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधिवत पूजन-अर्चन और जलाभिषेक किया. इसके बाद महानदी के पवित्र तट से कांवड़ में जल भरकर श्रद्धालु "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष के साथ शहर की ओर रवाना हुए. पूरे मार्ग में शिवभक्ति का माहौल देखते ही बन रहा था.
कांवड़ियों का जगह-जगह हुआ स्वागत
कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली. रास्ते भर श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे. कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ियों का स्वागत किया. फल और प्रसाद का वितरण किया गया. श्रद्धालुओं ने भी सेवा करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया.
यह कांवड़ यात्रा पिछले 33 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है. हर वर्ष इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जो भगवान शिव के प्रति लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है-रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम
बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा का समापन
यात्रा का समापन श्री बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हुआ. यहां महानदी से लाए गए पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया. मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की.
बोल बम कांवरिया कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संघ का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन करना ही नहीं, बल्कि युवाओं में आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक एकता और सेवा भाव को भी बढ़ावा देना है.
गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, सावन के पहले सोमवार पर दूर-दूर से दर्शन करने आए कांवरिये और श्रद्धालु
सावन सोमवार 2026: शिवभक्ति का संगम. धमतरी में 251 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक
सावन की सेवा बनी जानलेवा, मंदिर की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आया युवक