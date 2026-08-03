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Sawan First Somwar 2026 : रात 1 बजे से जलाभिषेक, बाबा गरीबनाथ के दरबार से उठी 'हर-हर महादेव' की गूंज

मुजफ्फरपुर गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करते श्रद्धालु ( ETV Bharat )