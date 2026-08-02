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11 साल बाद सावन सोमवार का गजब संयोग, खास है चारों सोमवारी की तारीखें

सावन की शुरुआत तो 30 जुलाई से ही हो चुकी है जो की 28 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, फिर दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है और चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा. इस बार सावन में 4 सोमवार हैं इसलिए शिव भक्त भी सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के पूजा पाठ की तैयारी में जुटे हुए हैं."

शहडोल: सावन की शुरुआत तो 30 जुलाई से ही हो चुकी है, लेकिन सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शिवालयों पर जोर-शोर से चल रही हैं. वहीं, घरों में भी लोग भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने की तैयारी में जुटे हुए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार जो सावन का सोमवार पड़ रहा है, वो बहुत विशेष है, क्योंकि ठीक 11 साल बाद एक बार फिर से इसकी तारीख रिपीट हो रही है.

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि सावन के जो सोमवार पड़ रहे हैं, वह बहुत विशेष हैं क्योंकि 11 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है. साल 2015 में भी इसी तारीख को सावन के सोमवार पड़े थे मतलब 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त, ये चार सोमवार साल 2015 में भी इस तारीख को पड़े थे और इस बार साल 2026 में भी इन्हीं तारीखों में सावन के सोमवार पड़ रहे हैं. 11 साल बाद ऐसा रिपीट हो रहा है जो एक विशेष संयोग माना जा रहा है.

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क्यों बन रहा ऐसा संयोग

ज्योतिष आचार्य की माने तो सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं, इसलिए हर साल किसी भी तारीख का वार एक दिन आगे बढ़ जाता है, वही लीप ईयर 366 दिन के होने से वार 2 दिन आगे खिसकते हैं. इस कारण कुछ वर्ष बाद कैलेंडर का पैटर्न दोहराया जाता है. ग्रेगोरियन कैलेंडर में कई बार 6, 11, 17 या 28 साल के अंतराल पर किसी महीने की तारीख और वार लगभग उसी क्रम में रिपीट हो सकते हैं. साल 2015 और इस वर्ष सावन के चारों सोमवार की तारीख एक जैसी है.

सावन सोमवार में करें विशेष पूजा

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि सावन सोमवार जो 3 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजन करें. उस दिन जातक मिट्टी, घी, बर्फ, पत्थर या चना दाल की शिवलिंग बना सकते हैं और एक थाली में सजा लें. फिर उसमें दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद, शक्कर से विधि विधान पूर्वक पूजन करें. बेलपत्र जो चढ़ा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को उसके पत्तों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके शिव जी को अर्पित करें, तो भगवान काफी प्रसन्न होते हैं और इसके बाद आरती करें. इस तरह से पूजा भोग लगाकर संपन्न करें. ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, साथ ही ऐसे जातकों पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ती है. एक साल तक शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या इन सब से राहत मिलती है और समय उत्तम रहता है.