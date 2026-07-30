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Sawan 2026: रावण परिवार ने की इस मंदिर की स्थापना, छत्रपति शिवाजी ने भी किए दर्शन, हर साल पहुंचते हैं लाखों भक्त

दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर में हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है, भक्तों का मानना है कि यहां कण-कण में भोलेबाबा की शक्ति महसूस होती है.

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गाजियाबाद का दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 2:30 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल गाजियाबाद का प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और इतिहास का एक जीवंत प्रतिबिंब है. सावन का महीना शुरू होते ही यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. सुबह से देर रात तक हर-हर महादेव के जयकारों और घंटियों की गूंज के साथ पूरा मंदिर भक्ति के वातावरण में डूब जाता है.

मंदिरा का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा माना जाता है

मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं. यही कारण है कि सावन के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जिला अभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए यहां पहुंचते हैं. प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज बताते हैं कि यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ माना जाता है.

गाजियाबाद का दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर (ETV BHARAT)

मंदिर से जुड़ी पुरानी मान्यताएं

महंत नारायण गिरी बताते हैं, मंदिर की स्थापना रावण के पिता महर्षि विश्वश्रा ने की थी. उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए इस पवित्र स्थान को चुना और यहां मंदिर की स्थापना कर तपस्या की. इसी कारण यह स्थान प्राचीन काल से ही शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है. मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है इसका अर्थ है की शिवलिंग किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है. सनातन परंपरा में स्वयंभू शिवलिंग का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

सदियों से प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर साधु संतों की तपस्वी रहा है. यहां अनेक संतों ने वर्षों तक साधना कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया. मंदिर परिसर में आज भी साधना और ज्ञान की परंपरा निरंतर जारी है. यहां आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा अर्चना ही नहीं करते बल्कि परिसर के अत्यधिक वातावरण का भी अनुभव करते हैं.

छत्रपति शिवाजी महाराज के आने की भी कथाएं प्रचलित

महंत नारायण गिरी के मुताबिक, मंदिर का संबंध केवल पौराणिक काल तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से भी जुड़ा हुआ है. मंदिर की परंपरा के अनुसार मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहां आए थे. उन्होंने मंदिर में विशेष यज्ञ कराया और भगवान शिव की आराधना कर राष्ट्र और धर्म की संरक्षण का संकल्प लिया.

कहा जाता है कि शिवाजी महाराज भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अनेक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की दूधेश्वर नाथ मंदिर भी उन्हें पवित्र स्थलों में शामिल माना जाता है.

महंत नारायण गिरी बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णाोधार भी कराया था. समय के साथ मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिसके बाद उनके संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य कराया गया. मंदिर के इतिहास में इस घटना को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के महान योद्धा भी इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक महत्व से प्रभावित थे.

दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर का संबंध देश के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित अखाड़े में शामिल जूना अखाड़े से भी है. महंत नारायण गिरी बताते हैं कि जूना अखाड़े की परंपरा के अनुसार वेणी गिरी जी महाराज इस मंदिर के प्रथम महंत बने थे. उनके बाद गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यहां महत्व की परंपरा लगातार आगे बढ़ती रही. वर्तमान में यह परंपरा इस अनुशासन और मर्यादा के साथ निभाई जा रही है.

सावन का महीना शुरू होते ही दूधेश्वर नाथ मंदिर का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है. कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और गंगोत्री से गंगाजल लेकर आने वाले शिव भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं. सावन शिवरात्रि पर सुबह 4:00 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारे लगने शुरू हो जाती हैं.

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Last Updated : July 30, 2026 at 2:30 PM IST

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