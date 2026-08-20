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मनेंद्रगढ़ के हनुमान टेकरी में सावन उत्सव, हरे परिधानों में महिलाओं ने गाए भक्ति गीत

मनेंद्रगढ़ में हनुमान चालीसा समिति ने सावन उत्सव का आयोजन किया.इस दौरान महिलाओं ने भक्ति गीतों से माहौल को भक्तिमय कर दिया.रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

Hanuman Chalisa Committee
मनेंद्रगढ़ के हनुमान टेकरी में सावन उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी :मनेन्द्रगढ़ के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में हनुमान चालीसा समिति की महिलाओं ने सावन उत्सव का आयोजन किया. इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया.सावन महोत्सव में सभी महिलाएं हरे रंग के परिधानों में नजर आईं. किसी ने हरी साड़ी तो किसी ने हरा सलवार-सूट और अन्य पारंपरिक परिधान पहनकर इस उत्सव को जीवंत किया.

महिलाओं ने कार्यक्रम को बनाया खास

इस कार्यक्रम को महिलाओं की संख्या और उत्साह ने खास बना दिया. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से भक्ति गीतों और भजनों का गायन किया. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया. भक्ति गीतों की धुन पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और सावन उत्सव का आनंद लिया. मंदिर परिसर में गूंजते भजनों और जयकारों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया.

मनेंद्रगढ़ के हनुमान टेकरी में सावन उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धार्मिक आस्था का संगम

सावन महोत्सव में हरियाली और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला. महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ एक-दूसरे को सावन पर्व की शुभकामनाएं दी. इस दौरान महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. हनुमान चालीसा समिति की अध्यक्ष डॉ. रश्मि सोनकर ने बताया कि समिति की महिलाएं पिछले पांच वर्षों से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं.

Hanuman Chalisa Committee
हनुमान चालीसा समिति का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सावन माह में विशेष आयोजन किया जाता है.हर वर्ष सावन उत्सव के दौरान महिलाओं का उत्साह और सहभागिता देखने लायक रहती है. बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होकर धार्मिक आयोजन को सफल बनाती है- डॉ रश्मि सोनकर, अध्यक्ष, हनुमान चालीसा समिति

Women sang devotional songs
हरे परिधानों में महिलाओं ने गाए भक्ति गीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भजन कीर्तन से मनाया उत्सव

डॉ रश्मि सोनकर ने बताया कि सावन माह भगवान शिव और भक्ति का विशेष महीना माना जाता है.ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना और सामूहिक रूप से भक्ति का वातावरण तैयार करना है.इस दौरान महिलाओं ने भजन-कीर्तन के साथ सावन उत्सव का भरपूर आनंद लिया.हनुमान टेकरी मंदिर में आयोजित इस भव्य सावन उत्सव ने एक ओर जहां महिलाओं की धार्मिक आस्था और सहभागिता को प्रदर्शित किया वहीं दूसरी ओर पारंपरिक संस्कृति और सामूहिक भक्ति की खूबसूरत तस्वीर भी सामने रखी.

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HANUMAN TEKRI IN MANENDRAGARH
SAWAN FESTIVAL

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