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सोने के बर्तन के समान है पलाश से बने दोना-पत्तल, जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक होता इस्तेमाल

सोने के बर्तन के समान है पलाश से बने दोना-पत्तल ( ETV Bharat )