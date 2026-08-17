सोने के बर्तन के समान है पलाश से बने दोना-पत्तल, जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक होता इस्तेमाल
हिंदू धर्म में पलाश के पत्तों को खास महत्व, मांगलिक कामों से लेकर अंतिम संस्कार तक आते हैं काम, सावन-भादों में खूब हो रहा इस्तेमाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 4:00 PM IST
छिंदवाड़ा: सावन और भादों के इस पावन महीने में आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. देशभर के मंदिर और शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वहीं सावन के इस पवित्र महीने में सड़क के किनारे फूल-माला और पलाश के पत्तों से पारंपरिक दोना और थाल बनाते लोग नजर आ जाएंगे. यह सिर्फ सदियों से पुरानी संस्कृति को जीवित रखे ने का एक जरिया ही नहीं बल्कि कई गरीब परिवारों के आजीविका का साधन भी है.
शास्त्रों के अनुसार पलाश के पत्तों को स्वर्ण पत्र के बराबर माना जाता है. इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है. लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित सुनील दुबे बताते हैं कि भुजलिया का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. भुजलिया यानि कजलिया को रक्षाबंधन पर्व व उसके दूसरे दिन बोई और विसर्जित की जाती है. जबकि कुछ क्षेों में इसे हरियाली अमावस्या के दिन भी बोया जाता है, जो की रक्षाबंधन से ठीक 10 दिन पहले यानि नाग पंचमी पर.
कई जगहों पर मिट्टी के दोनों में मिट्टी तैयार कर पहले अनाज गेहूं बोया जाता है और लगभग 9 10 दिनों में रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजलिया विसर्जन किया जाता है. वहीं इस भुजलिया को तोड़कर भगवान और पूर्वजों को अर्पित किया जाता है. उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों और साथियों को भुजलिया देकर भुजरिया की एक दूसरे को बधाई दी जाती है."
जंगलों में भी मुश्किल से मिल पाते हैं पलाश के पत्ते
पलाश के पत्तों से दोना पत्तल बनाने वाली शिव कुमारी बंदेवार ने बताया कि "वह अपनी शादी के बाद से लगातार पारंपरिक रूप से चलने वाला व्यापार दोना पत्तल बनाते आ रही है. सावन भादों में इनकी विशेष मांग होती है. हालांकि इनका व्यवसाय भी इन दिनों में अच्छा चलता है, लेकिन जंगलों और ग्रामीण इलाकों में पलाश के पत्ते अब आसानी से नहीं मिलते. अब इन पत्तों को ढूंढने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. वह दोना पत्तल बनाकर बेचती हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है. इसके अलावा दूसरे काम भी करती हैं."
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हिंदू धर्म में पलाश के पत्तों की विशेष मांग
पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "हिंदू शास्त्रों में पलाश के पेड़ के पत्तों का काफी महत्व बताया गया है. इन पत्तियों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विराजमान रहते हैं. माना जाता है इसी कारण पूजा-पाठ और भुजलिया विसर्जन के समय इनका विशेष उपयोग किया जाता है. पलाश के पत्तों पर भोजन करना या भगवान को नावेद अर्पित करने से सोने के बर्तन में भोजन करने के बराबर पुण्य मिलता है. पलाश का पत्ता हिंदू धर्म में हर पूजन पाठ में उपयोग किया जाता है.