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पुरानी दिल्ली के इस महादेव मंदिर में 24 घंटे खुलते हैं कपाट, भक्तों की लगती है भारी भीड़, सावन में होता है अद्भुत नजारा

मंदिर आए श्रद्धालुओं के मुताबिक आम तौर पर यहां पूरे साल भीड़ लगी रहती है लेकिन सावन में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है.

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प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 4:44 PM IST

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नई दिल्ली: भगवान शिव को श्रावण मास अति प्रिय होता है. इस माह भगवान शिव पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. वैसे तो राजधानी दिल्ली में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक प्राचीन मंदिर है. यहां भोले नाथ वनखंडी महादेव का स्वयंभू रूप विराजित हैं.

कहा जाता है कि यह शिवलिंग तब अवतरित हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले पांडवों को भोले नाथ की आराधन और आशीर्वाद लेने के कहा था. यहां आने वाले हर श्रद्धालु को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. मंदिर 24 घंटे खुला रहता हैं वहीं मंदिर में तीन बार आरती होती है, इसका समय अन्य मंदिरों की तुलना में बिलकुल अलग है. यही खास चीज भी इस मंदिर को अन्य की तुलना में अलग साबित करती है. इसके अलावा सावन मास में मंदिर परिसर में कावड़ियों के रुकने और जल चढ़ाने के भी कई विशेष इंतजाम किए जाते हैं.

पुरानी दिल्ली का वनखंडी महादेव मंदिर (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत ने सावन के पहले सोमवार के मौके पर वनखंडी महादेव मंदिर के पुजारी लवपुरी से मंदिर के इतिहास, प्रमुखता, मान्यता और विशेषताओं के सिलसिले में से विस्तृत बातचीत की. आइये जानतें हैं क्यों खास है यह मंदिर?.

वनखंडी महादेव मंदिर का इतिहास

पुजारी लवपुरी बताते हैं कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग स्वयंभू हैं. मान्यता है कि वनखंडी महादेव मंदिर में मौजूद शिवलिंग की पूजा वनवास के दौरान पांडवों ने भी की थी जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले पांडवों को भोले नाथ की आराधना और आशीर्वाद लेने को कहा था. इससे पहले यहां जंगल हुआ करता था. इसलिए इसका नाम वनखंडी महादेव मंदिर पड़ा.

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24 घंटे खुला रहता है महादेव मंदिर (ETV BHARAT)
विशेष श्रृंगार

आमतौर पर यहां पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. सावन में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है. सावन में जलाभिषेक के लिए आने वाले भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके खास इंतजाम किए गए हैं. वहीं सावन मास में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है. इसमें भगवान को फूलों से सजाया जाता है. वहीं भगवान को चांदी का मुकुट भी पहनाया जाता है. भगवान को भोग में पंचामृत दिया जाता है. मंदिर को इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाया जा चुका है. साथ ही मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

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वनखंडी महादेव मंदिर का रोचक है इतिहास (ETV BHARAT)
मंदिर में आरती का समय

यह दिल्ली का एक अनोखा मंदिर है जो 24 घंटे खुला रहता है. यहां आरती करने का समय भी अन्य मंदिरों की तुलना में बिलकुल अलग है. वनखंडी महादेव की प्रथम आरती प्रातः 4 बजे की जाती है. इसके बाद दोपहर में 1 बजे दूसरी आरती की जाती है. भोलेनाथ के भक्त 1 तक ही भगवान को जल चढ़ा सकते हैं. इसके भगवान का फूलों से श्रृंगार किया जाता है. वहीं तीसरी आरती 9:30 शुरू होती है जो करीब 10 बजे तक होती है. सावन के महीने में मंदिर में पूरी रात जागरण होता है.

पूरानी दिल्ली का प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर
पूरानी दिल्ली का प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर (ETV BHARAT)
कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम

प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर की देखरेख महंत भरतपुरी महाराज कर रहे हैं. पुजारी लवपुरी आगे बताते हैं कि शिवालय परिसर में कावड़ियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं. सावन की शिवरात्रि और जल चढ़ाने वाले दिन विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है. इसके लिए परिसर में मौजूद विशाल ग्राउंड में टेंट लगाया जाता है, साथ कांवड़ियों के रुकने और विश्राम करने के लिए भी साफ जगह तैयार की जाती है.

मान्यता

मंदिर की मान्यता है कि जो भी सच्ची आस्था से भोलेनाथ पर जलार्पण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. स्वयंभू शिवलिंग के दर्शनकर भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त करते हैं. भक्तों को कोई असुविधा न हो इसके लिए विशेष इंतजाम हैं. महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग कतारें लगती हैं. सावन में विश्व की शांति के लिए प्रभु से विशेष अरदास की जाएगी. यही कारण है कि सावन में यहां न केवल चांदनी चौक बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं।

मंदिर पहुंचने का आसान माध्यम

अगर इस बार सावन में आप भी प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन, पूजा या जलाभिषेक करना चाहते हैं तो रेल, बस और मेट्रो का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं. यह मंदिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है. साथ ही नजदीकी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है और बस स्टॉप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है.

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