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'सिर पर हरी पगड़ी और कांवर में लालटेन..' राजद की सरकार बनाने के लिए देवघर निकले सूरज

गया: बिहार के गया शहर के बड़की डेल्हा के रहने वाले सूरज कुमार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के जबरा फैन हैं. वह देवघर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं. इनकी मन्नत थोड़ी अलग है. बिहार में लालू-तेजस्वी की पार्टी राजद की सरकार बने, इस मन्नत को लेकर यह पिछले दो सालों से देवघर जा रहे हैं.

कांवर यात्रा का अनोखा अंदाज: सुल्तानगंज से देवघर के पथ पर कांवरियों की भीड़ में इनकी कांवर यात्रा बिल्कुल ही अलग दिखती है. उनके सिर पर राजद की पगड़ी बंधी है. कांवर में दोनों ओर लालटेन टंगे हैं. कांवर पर ही तिरंगा झंडा और राजद का झंडा लगा है. कांवर को राजद वाले झंडे से बांधा गया है.

सूरज कुमार यादव (ETV Bharat)

टी-शर्ट पर छपी तस्वीरें: इन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी है, उसमें राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन के साथ-साथ लालू और तेजस्वी की तस्वीर भी लगी है. इन दिनों कांवरिए सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान शिव की नगरी देवघर को रवाना हो रहे हैं. उसी में सूरज यादव भी शामिल है जो भीड़ के बीच अलग दिखते हैं.

तेजस्वी के बयान का प्रभाव: सूरज यादव ने बताया कि वे तेजस्वी यादव की बातों से काफी प्रभावित हैं. सूरज के अनुसार तेजस्वी यादव ने वादा किया है, कि उनकी सरकार बनेगी, तो वह हर घर से एक परिवार के लिए नौकरी देंगे. तेजस्वी यादव के इस बयान से प्रभावित होकर सूरज यादव पिछले दो सालों से इसी मन्नत वाली कांवर यात्रा कर रहे हैं.