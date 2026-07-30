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सावन का पावन महीना शुरू, शिव मंदिरों में भक्तों ने की पूजा अर्चना, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री की लिस्ट

सावन का पावन महीना शुरू ( ETV Bharat )

रायपुर: आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है. भगवान शिव की पूजा के लिए ये महीना सबसे पावन महीनों में गिना जाता है. श्रावण मास शुरू होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. इस बार सावन के महीने में कुल चार सोमवार पड़ रहे हैं.

सुबह से ही सावन प्रतिपदा लग गया

रायपुर के जाने माने ज्योतिष और वास्तुविद, पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है. सुबह से ही सावन प्रतिपदा लग गया है. इस समय शिवजी के पूजन के लिए खास मुहूर्त बन रहा है.

सावन का पावन महीना शुरू (ETV Bharat)

पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और समय

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से लेकर 12:54 तक

कुछ लोगों ने सुबह के समय पूजा किया उस वक्त 6:24 से 8:09 तक मुहूर्त रहा

कुछ लोग शाम को पूजा करेंगे जो शाम 5:32 से रात्रि 8:30 तक का मुहूर्त रहेगा

कुछ लोग विजय मुहूर्त में दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक पूजन करेंगे

चौघड़िया में भी बहुत सारे पूजन मुहूर्त हैं

चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर 2:09 तक रहेगा

अमृत की चौघड़िया दोपहर 2:09 से लेकर 3:51 तक रहेगी

सावन का महीना क्यों होता है खास

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी करते हैं, ''सावन का महीना सभी तरह के पापों - श्राप और तापों का निदान करता है. ऐसी स्थिति में पूजा में व्रत के नियमों का पालन करें. भूमि में शयन करने के साथ ही एक बार पूजन करें. ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें. झूठ और द्वेष से अपने आप को बचाकर चलें. भगवान शिव की तरह अजय और सरल रहें.''

सावन मास की महिमा कथा (ETV Bharat)

सावन मास की महिमा कथा (ETV Bharat)

सावन मास की महिमा कथा (ETV Bharat)

''शिव जी की पूजा के लिए पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण,अति प्रिय तीन दल वाला बेलपत्र, धतूरा, मंदार के फूल शिव जी को अर्पित करने के लिए लाएं. भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भस्म से भगवान का श्रृंगार करें. पूजा के लिए अक्षत, फल और मिष्ठान, पान और सुपारी माता पार्वती और शिवजी को चढ़ाएं.''





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