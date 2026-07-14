आ रहा शिवभक्ति का महीना सावन, जानें कब से हो रही शुरुआत, मिट्टी की मूर्ति क्यों है खास
सावन 2026 में 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच चार सोमवार, पहला सोमवार 3 अगस्त को है जबकि आखिरी सोमवार 24 अगस्त को.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:56 PM IST
शहडोल: जुलाई का महीना चल रहा है और इसी महीने के आखिरी से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, इसे शिव भक्ति का महीना भी माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है. शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह से पूजा पाठ, जप, तप सब कुछ करते हैं. इस बार सावन का महीना बहुत विशेष बताया जा रहा है.
सावन में कितने सोमवार
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है जो की 28 अगस्त 2026 तक रहेगी. 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के मध्य में चार श्रावण सोमवार पड़ रहे हैं, चार सोमवार में पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, चौथा सोमवार 24 अगस्त को है.
12 महीने होते हैं उसमें श्रावण का महीना विशेष रूप से शिव जी के नाम से बनाया गया है, जो 30 दिन सावन के महीने में शिव जी की आराधना करते हैं, किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल, फल, फूल, गंगाजल, शहद, शक्कर, बेलपत्र, शमी का पत्ता, धतूरा का फूल यह सब चढ़ाते हैं उन पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है.
मिट्टी की शिव मूर्ति का करें निर्माण
सावन के महीने में शिव जी की पूजा के लिए मिट्टी की मूर्ति विशेष मानी जाती है. जो भक्त मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजन अर्चना करते हैं, उन पर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है.
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सावन सोमवार में करें भोलेनाथ को प्रसन्न
सावन माह में भगवान भोलेनाथ की मिट्टी की मूर्ति विशेष रूप से शुभ मानी गई है. सावन के महीने में हर सोमवार को जैसे पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन शुद्ध काली मिट्टी लाकर के मूर्ति का निर्माण करें. विधि विधान से पूजन अर्चन करें. हवन करें और 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है. सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से शनि का कष्ट कटता है, जातक और उसका परिवार खुशहाल रहता है.