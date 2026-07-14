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आ रहा शिवभक्ति का महीना सावन, जानें कब से हो रही शुरुआत, मिट्टी की मूर्ति क्यों है खास

शहडोल: जुलाई का महीना चल रहा है और इसी महीने के आखिरी से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, इसे शिव भक्ति का महीना भी माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है. शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह से पूजा पाठ, जप, तप सब कुछ करते हैं. इस बार सावन का महीना बहुत विशेष बताया जा रहा है.

सावन में कितने सोमवार

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है जो की 28 अगस्त 2026 तक रहेगी. 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के मध्य में चार श्रावण सोमवार पड़ रहे हैं, चार सोमवार में पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, चौथा सोमवार 24 अगस्त को है.

सावन की कब से हो रही शुरुआत (ETV Bharat)

12 महीने होते हैं उसमें श्रावण का महीना विशेष रूप से शिव जी के नाम से बनाया गया है, जो 30 दिन सावन के महीने में शिव जी की आराधना करते हैं, किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल, फल, फूल, गंगाजल, शहद, शक्कर, बेलपत्र, शमी का पत्ता, धतूरा का फूल यह सब चढ़ाते हैं उन पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है.