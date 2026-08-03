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सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल : सद्दाम खान ने 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ चढ़ाकर किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक

धौलपुर : सावन के पावन माह के प्रथम सोमवार को धौलपुर जिले के सैंपऊ स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली. कूंकरा गांव निवासी मुस्लिम युवक सद्दाम खान ने हिंदू युवकों के साथ कंधे पर 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. इस पहल की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है.

जानकारी के अनुसार करीब छह युवकों का दल पांच दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के सोरों धाम से गंगाजल लेने के लिए रवाना हुआ था. सभी युवकों ने लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगाजल सैंपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर तक पहुंचाया और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया. यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया. सद्दाम खान के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल युवक मनीष कुमार ने बताया कि इस यात्रा का प्रस्ताव स्वयं सद्दाम खान ने रखा था. सभी साथियों ने एक साथ यात्रा की और पूरे रास्ते आपसी भाईचारे का संदेश दिया.