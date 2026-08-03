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सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल : सद्दाम खान ने 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ चढ़ाकर किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक

यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया.

कावड़ लेकर जाते सद्दाम खान
कावड़ लेकर जाते सद्दाम खान (local (Jitendra Parmar))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
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धौलपुर : सावन के पावन माह के प्रथम सोमवार को धौलपुर जिले के सैंपऊ स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली. कूंकरा गांव निवासी मुस्लिम युवक सद्दाम खान ने हिंदू युवकों के साथ कंधे पर 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. इस पहल की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है.

जानकारी के अनुसार करीब छह युवकों का दल पांच दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के सोरों धाम से गंगाजल लेने के लिए रवाना हुआ था. सभी युवकों ने लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगाजल सैंपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर तक पहुंचाया और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया. यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया. सद्दाम खान के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल युवक मनीष कुमार ने बताया कि इस यात्रा का प्रस्ताव स्वयं सद्दाम खान ने रखा था. सभी साथियों ने एक साथ यात्रा की और पूरे रास्ते आपसी भाईचारे का संदेश दिया.

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उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए जगह-जगह कांवड़ियों का स्वागत किया. सद्दाम खान ने बताया कि उनकी इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज को प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान का संदेश देना भी था. भारत की पहचान उसकी साझा संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब है, जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिल-जुलकर रहते आए हैं. समाज में बढ़ती कट्टरता और वैमनस्य के बीच सभी को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है.

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