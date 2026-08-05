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सावन में ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न: जल से कष्ट दूर, दूध से संतान सुख, गन्ने के रस से समृद्धि, जानिए बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने का रहस्य

सावन में करें भोलेनाथ को प्रसन्न ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा और अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने भोलेनाथ को जल, दूध, गन्ने का रस, धतूरा और बिल्वपत्र अर्पित करने से अलग-अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. भगवान शिव को बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने की परंपरा के पीछे भी गहरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय महत्व बताया गया है, जो जीवन की नकारात्मकताओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना कैसे करें और बिल्बपस्त्र का क्या महत्व है. जल, दूध, गन्ने का रस: पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि बताया कि भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. इस कराण श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक और पूजन विशेष फलदायी माना गया है. भगवान शिव पर जलधारा अर्पित करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं. वहीं, दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व संतान सुख की कामना से जुड़ा है. श्रद्धा से किया गया दुग्धाभिषेक परिवार में सुख-समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि यदि भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित किया जाए तो परिवार में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है. धतूरा या धतूरा फल चढ़ाने से जीवन के संकट, दुख और नकारात्मक बाधाएं दूर होने की मान्यता है. पंडित प्रेमी शर्मा (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें:SAWAN 2026 : सावन में प्रतिदिन बनते हैं पार्थिव शिवलिंग, एक माह में सवा लाख निर्माण, जानिए क्या है महत्व बिल्वपत्र क्यों है भगवान शिव को सबसे प्रिय? : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है. शास्त्रों में कहा गया है- काशीवासी निवासी च, कालभैरव पूजनम्।

प्रयागे माघमासे च, बिल्वपत्रम् शिवारर्पणम्॥