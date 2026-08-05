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सावन में ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न: जल से कष्ट दूर, दूध से संतान सुख, गन्ने के रस से समृद्धि, जानिए बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने का रहस्य

श्रद्धा से अर्पित एकमात्र बिल्वपत्र भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है.

Please Lord Bholenath during the month of Sawan.
सावन में करें भोलेनाथ को प्रसन्न (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 7:58 AM IST

4 Min Read
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भरतपुर: श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा और अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने भोलेनाथ को जल, दूध, गन्ने का रस, धतूरा और बिल्वपत्र अर्पित करने से अलग-अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. भगवान शिव को बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने की परंपरा के पीछे भी गहरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय महत्व बताया गया है, जो जीवन की नकारात्मकताओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना कैसे करें और बिल्बपस्त्र का क्या महत्व है.

जल, दूध, गन्ने का रस: पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि बताया कि भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. इस कराण श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक और पूजन विशेष फलदायी माना गया है. भगवान शिव पर जलधारा अर्पित करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं. वहीं, दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व संतान सुख की कामना से जुड़ा है. श्रद्धा से किया गया दुग्धाभिषेक परिवार में सुख-समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि यदि भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित किया जाए तो परिवार में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है. धतूरा या धतूरा फल चढ़ाने से जीवन के संकट, दुख और नकारात्मक बाधाएं दूर होने की मान्यता है.

पंडित प्रेमी शर्मा (ETV Bharat Bharatpur)

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बिल्वपत्र क्यों है भगवान शिव को सबसे प्रिय? : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है. शास्त्रों में कहा गया है-

काशीवासी निवासी च, कालभैरव पूजनम्।
प्रयागे माघमासे च, बिल्वपत्रम् शिवारर्पणम्॥

उन्होंने बताया कि श्रद्धा से अर्पित एकमात्र बिल्वपत्र भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है. बिल्वपत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि त्रिगुणात्मक शक्ति यानि सत्व, रज और तम का प्रतीक है. इसके तीन दलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है. वहीं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का भी स्मरण किया जाता है.

बिल्वपत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है?: पंडित शर्मा ने बताया कि भगवान शिव को बिल्वपत्र उल्टा अर्पित करने की परंपरा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है. इसका उल्लेख भगवद्गीता के उस सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें संसार को अधोमुखी अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है. उल्टा बिल्वपत्र अर्पित करने का भाव यह है कि भगवान भक्त के जीवन में व्याप्त उलझनों और सांसारिक विकृतियों को सीधा कर दें और जीवन को सही दिशा प्रदान करें. कई श्रद्धालु बिल्वपत्र पर राम नाम लिखकर, उस पर शहद या चंदन लगाकर भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं. इसे अत्यंत शुभ माना गया है.

रुद्राभिषेक का विशेष महत्व: श्रावण मास में रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करने की विशेष परंपरा है.

हरी ॐ नमः ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः।
बाहुभ्यामुत ते नमः॥

इस मंत्र का भाव है कि हम उस रुद्र को नमन करते हैं जो समस्त संकटों का नाश करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं. पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि श्रावण मास में यदि भगवान शिव की पूजा कदंब के पुष्प अथवा कदंब के पत्तों से की जाए तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व श्रद्धा और सच्चा भाव है. चाहे जल हो, दूध, गन्ने का रस, धतूरा, बिल्वपत्र या कदंब पुष्प, यदि इन्हें निष्कपट भक्ति से अर्पित किया जाए तो भगवान आशुतोष अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा बरसाते हैं. श्रावण मास इसी अटूट आस्था, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का पर्व है.

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भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय
SHIVLINGA ABHISHEK RITUAL
SAWAN 2026

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