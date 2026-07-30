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Sawan 2026: इस बार सावन में पड़ेंगे चार सोमवार, तीसरी सोमवारी पर बनेगा दुर्लभ शिवयोग

आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है. इस पवित्र महीने में चार सोमवार पड़ेंगे. जानें पूजा का महत्व और विधि..

Sawan 2026
सावन की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 6:50 AM IST

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पटना: भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले श्रावण मास की शुरुआत हो गई है. पूरे महीने शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और कांवड़ियों की आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. इस बार सावन में चार सोमवार पड़ेंगे, लेकिन इनमें सबसे अधिक चर्चा तीसरी सोमवारी यानी 17 अगस्त की हो रही है.

ज्योतिषाचार्य आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, 'इस दिन सोमवार, नाग पंचमी और शिववास का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो पूरे श्रावण मास का सबसे शुभ और विशेष दिन माना जाएगा.'

आचार्य राजन उपाध्याय (ETV Bharat)

आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया तो उनके शरीर में असहनीय ताप उत्पन्न हो गया. देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए वर्षा की और प्रकृति भी हरियाली से भर उठी. यही वर्षा ऋतु का महीना श्रावण कहलाया.

वे बताते हैं कि उसी समय से भक्त इस पूरे महीने भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें शीतलता अर्पित करते हैं. मान्यता है कि श्रावण में सच्चे मन से की गई शिव उपासना शीघ्र फल देने वाली होती है.

30 जुलाई से शुरू होगा श्रावण मास: ऋषिकेश पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात 7:23 बजे प्रारंभ होगी. उदया तिथि के आधार पर श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई, गुरुवार से माना जाएगा. वहीं श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त की सुबह 9:19 बजे तक रहेगी. इस प्रकार 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पूरा सावन माह रहेगा.

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नाग पंचमी और शिववास के साथ रुद्राभिषेक (ETV Bharat)

इस बार पड़ेंगे चार सावन सोमवार: श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस वर्ष 3 अगस्त को पहला सोमवार, 10 अगस्त को दूसरा सोमवार, 17 अगस्त को तीसरा सोमवार और 24 अगस्त को चौथा सोमवार है. इन चारों सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे और भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करेंगे.

तीसरी सोमवारी पर बनेगा सबसे शुभ संयोग: आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष 17 अगस्त का दिन पूरे सावन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा. इस दिन सोमवार होने के साथ नाग पंचमी भी है और शिववास का भी शुभ योग बन रहा है. शिववास का अर्थ है कि भगवान शिव की विशेष उपासना और रुद्राभिषेक के लिए अत्यंत शुभ समय उपलब्ध रहेगा.

"तीसरे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. जिन लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष हो, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. मान्यता है कि आठ प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं और इस दिन श्रद्धापूर्वक रुद्राभिषेक करने से उसके दुष्प्रभाव कम होते हैं."- राजन उपाध्याय, आचार्य

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तीसरी सोमवारी पर बनेगा दुर्लभ शिवयोग (ETV Bharat)

आचार्य राजन उपाध्याय कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में वासुकी कालसर्प दोष या कारकोटक कालसर्प दोष हो तो वह रुद्राभिषेक के साथ चांदी के नाग-नागिन की पूजा कर उन्हें ऐसे तालाब या जलाशय में प्रवाहित करे, जहां से उन्हें दोबारा निकालना संभव न हो. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे दोषों का शमन होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं.

पहले सोमवार का भी रहेगा विशेष महत्व: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा. सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे तक का समय जलाभिषेक और पूजा के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. उन्होंने बताया कि इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, घी, गन्ने का रस अर्पित करने के साथ बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और पुष्प चढ़ाने चाहिए. इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

इन मंत्रों का करें जाप: आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र "ॐ नमः शिवाय" का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है. इसके साथ लघु महामृत्युंजय मंत्र "ॐ ह्रौं जूं सः" का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मानसिक शांति, रोगों से रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर में छोटा स्फटिक, नर्मदेश्वर या पारद का शिवलिंग स्थापित हो, वह प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें. इसके बाद दूध, घी, गंगाजल और शुद्ध जल से अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें.

शिव को प्रिय बेलपत्र का है यह महत्व: आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि शास्त्रों में बेल पत्र का बहुत ही उत्तम महत्व बताया गया है. एक तो बेलपत्र की तासीर ठंडी है और दूसरी यह भगवान शिव को अति प्रिय है. शास्त्रों में बेलपत्र को लेकर लिखा गया है "त्रिदलम त्रिगुणाकरम, त्रिजन्म पाप संघाराम, बिल्वपत्रम् शिवार्पणम्".

अर्थात कोई सच्चे निष्ठा भाव से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है, और अपने आचरण सही रखता है, तो वह तीन जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है. उन्होंने बताया कि बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है कि बेलपत्र में कहीं भी कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसमें दाग नहीं होना चाहिए. इसलिए छोटे आकार के बेलपत्र उत्तम माने जाते हैं.

विशेष साधना के लिए भी शुभ माना जाता है सावन: आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि श्रावण मास केवल सामान्य पूजा-पाठ का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी श्रेष्ठ समय माना जाता है. उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष तांत्रिक साधना करना चाहता है या नकारात्मक शक्तियों एवं शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना करता है तो वह विधि-विधान से सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकता है.

भगवान शिव से ही सभी तंत्र निकले हैं और तंत्र-मंत्र के महागुरु भगवान शिव हैं. इसलिए सच्ची मनोकामना के साथ जिसमें किसी का अहित नहीं हो, वैसी कामना करते हुए खुद को शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना को लेकर बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में भी सरसों तेल का अभिषेक कर समस्या से निदान पा सकते हैं.

सावन में कैसे करें भगवान शिव की पूजा?: ज्योतिषाचार्य के अनुसार श्रावण मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और फिर गंगाजल अर्पित करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जा सकता है.

अंत में पुनः शुद्ध जल चढ़ाकर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन और मौसमी फल अर्पित करें. दीप और धूप जलाकर शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का यथाशक्ति जाप करें. इसके अलावा लघु महामृत्युंजय मंत्र "ॐ ह्रौं जूं सः" का 11, 21, 51 अथवा 108 बार जप करें.

सावन का धार्मिक महत्व: ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने कहा कि हिंदू धर्म में श्रावण मास को भक्ति, संयम, तप और साधना का महीना माना जाता है. इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करने से पापों का क्षय, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है. अविवाहित युवतियां योग्य वर की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.

आचार्य राजन उपाध्याय का कहना है कि श्रावण मास में श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से की गई शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती. विशेष रूप से इस बार 17 अगस्त को बनने वाला सोमवार, नाग पंचमी और शिववास का दुर्लभ संयोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है. ऐसे में श्रद्धालु यदि विधि-विधान से रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और भगवान शिव की आराधना करें तो उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है.

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