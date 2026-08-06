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Sawan 2026 : बीकानेर का शिवबाड़ी मंदिर, महाराजा डूंगर सिंह ने विशेष अभिषेक, विकास कार्य के लिए खोला था राजकोष

शिवबाड़ी मंदिर ( ETV Bharat Bikaner )