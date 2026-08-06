Sawan 2026 : बीकानेर का शिवबाड़ी मंदिर, महाराजा डूंगर सिंह ने विशेष अभिषेक, विकास कार्य के लिए खोला था राजकोष
बीकानेर राजघराने ने करीब 150 साल पहले शिवभक्ति को जनसेवा से जोड़ते हुए एक अनूठी परंपरा शुरू की थी. पढ़िए...
Published : August 6, 2026 at 3:41 PM IST
बीकानेर : श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. बीकानेर की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में भी सावन का विशेष महत्व रहा है. करीब 150 वर्ष पहले तत्कालीन महाराजा डूंगर सिंह ने सावन को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे लोककल्याण और जनसेवा से जोड़ते हुए एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी बीकानेर के इतिहास में मिसाल मानी जाती है.
सावन के प्रत्येक सोमवार होता है विशेष अभिषेक : राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ. नितिन गोयल के अनुसार, पूर्व महाराजा डूंगर सिंह ने अनोखी व्यवस्था की थी. इसके तहत शिवबाड़ी मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के विशेष रुद्राभिषेक और पूजन के लिए राजकोष से अलग से धनराशि स्वीकृत की गई थी. इस राशि से घी, दूध, दही, शहद, गंगाजल और अन्य पूजन सामग्री की व्यवस्था की जाती थी, ताकि भगवान शिव का विधि-विधान से अभिषेक हो सके और श्रद्धालुओं को भी धार्मिक वातावरण का लाभ मिल सके.
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राजकोष से विकास कार्य करवाए जाते : डॉ. गोयल बताते हैं कि डूंगर सिंह स्वयं शिवभक्ति से जुड़े हुए थे और सावन के दौरान शिवबाड़ी मंदिर में विशेष रुचि लेते थे. मंदिर में दर्शन के लिए आने के दौरान वे केवल पूजा-अर्चना तक ही सीमित नहीं रहते थे, बल्कि मंदिर परिसर, भवन, जल व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करते थे. जहां भी किसी प्रकार की कमी दिखाई देती, वहां तत्काल राजकोष से राशि स्वीकृत कर विकास कार्य करवाए जाते थे. यही कारण है कि शिवबाड़ी मंदिर उस समय धार्मिक आस्था के साथ-साथ सुव्यवस्थित मंदिर प्रबंधन का भी उदाहरण माना जाता था.
1876 के दस्तावेजों में उल्लेख : गोयल कहते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार में संरक्षित इतिहास के अभिलेखों में एक उल्लेखनीय प्रसंग का जिक्र भी मिलता है. एक बार मंदिर परिसर के बाहर दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने पूर्व महाराजा डूंगर सिंह से मुलाकात कर बताया कि उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रजा की परेशानी सुनते ही महाराजा ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन दुकानदारों को राजकोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. उस समय एक आना, दो आना या आवश्यकता के अनुसार राशि देकर उनकी सहायता की जाती थी. उस दौर की यह राशि आज के समय में हजारों रुपये के बराबर मूल्य रखती है.
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जनमानस से जुड़ाव : डॉ. नितिन गोयल कहते हैं कि यह घटना बताती है कि तत्कालीन बीकानेर राजघराना केवल धार्मिक आयोजनों का संरक्षक ही नहीं था, बल्कि मंदिरों से जुड़े पुजारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं के हितों का भी समान रूप से ध्यान रखता था. मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और राजपरिवार उसकी प्रत्येक आवश्यकता को अपनी जिम्मेदारी मानता था.
बीकानेर रियासत का सनातन प्रेम : उन्होंने बताया कि शिवबाड़ी मंदिर से जुड़ी यह परंपरा बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है. सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष अभिषेक के लिए राजकोष से राशि जारी करने, मंदिर के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और आमजन की समस्याओं का समाधान करने जैसी व्यवस्थाएं तत्कालीन राजाओं की दूरदर्शिता, धर्मनिष्ठा और जनकल्याणकारी सोच को दर्शाती हैं. आज भी सावन के पावन महीने में जब शिवबाड़ी मंदिर में हजारों भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, तब पूर्व महाराजा डूंगर सिंह की ओर से शुरू की गई यह ऐतिहासिक परंपरा बीकानेर के गौरवशाली इतिहास और राजपरिवार की लोकहितकारी सोच की याद ताजा कर देती है.
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