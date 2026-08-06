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128 साल से गोलमोल महादेव की अटूट मान्यता, व्यापारी से लेकर अधिकारी तक, हर कोई यहीं टेकता है माथा

भरतपुर के गोलमोल महादेव मंदिर के इतिहास और धार्मिक मान्यता के बारे में जानिए...श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट..

गोलमोल महादेव मंदिर
गोलमोल महादेव मंदिर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 1:59 PM IST

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भरतपुर : शहर के ऐतिहासिक गोलमोल महादेव मंदिर से जुड़ी 128 साल पुरानी आस्था आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. मान्यता है कि जसवंत प्रदर्शनी एवं राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत बाबा गोलमोल के आशीर्वाद से हुई थी. यही वजह है कि आज भी मेले का उद्घाटन करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी, मेला मजिस्ट्रेट और पशुपालन विभाग के अधिकारी मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं. वहीं, दूर-दूर से आने वाले व्यापारी भी अपनी दुकान सजाने से पहले गोलमोल महादेव के दरबार में माथा टेककर व्यापार में बरकत की कामना करते हैं. मंदिर से जुड़ी यह परंपरा पिछले 128 वर्षों से लगातार चली आ रही है और आज भी भरतपुर की आस्था और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

राजा का निमंत्रण भी ठुकराया : मंदिर के महंत परंपरा से जुड़े स्वामी भुवानंद गिरि बताते हैं कि बाबा गोलमोल नागा संन्यासी थे और रियासतकाल में शहर से बाहर घने जंगल में तपस्या करते थे. उस समय यहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था. पूर्व महाराजा जसवंत सिंह ने बाबा से किले के भीतर रहकर पूजा-अर्चना करने का आग्रह किया, लेकिन बाबा ने जंगल नहीं छोड़ा और कहा कि उनका स्थान यही है. इसी दौरान बाबा ने महाराजा को आशीर्वाद देते हुए भविष्यवाणी की कि यह स्थान एक दिन समृद्ध होगा, यहां कंचन बरसेगा और मीना बाजार लगेगा.

128 साल से गोलमोल महादेव की अटूट मान्यता. (ETV Bharat bharatpur)

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1898 में समाधि, फिर बना मंदिर : स्वामी भुवानंद गिरि ने बताया कि बाबा गोलमोल ने 1898 में देह त्यागा था. उनके प्रमुख शिष्य बाबा मस्तराम के समय पूर्व महाराजा जसवंत सिंह ने बाबा की समाधि के ऊपर मंदिर निर्माण शुरू कराया. मंदिर निर्माण का कार्य 1898 से 1911 तक चला. वर्तमान शिवलिंग उसी समाधि के ऊपर स्थापित है, इसलिए इस स्थान को गोलमोल महादेव मंदिर कहा जाता है. मंदिर में स्थापित शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि यह ओंकारेश्वर से लाई गई नर्मदा शिला का शिवलिंग है, जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा संन्यासी परंपरा के अनुसार बाबा मस्तराम ने कराई थी.

गोलमोल महादेव मंदिर
गोलमोल महादेव मंदिर (ETV Bharat GFX)

समाधि से शुरू होती है गुरु परंपरा : मंदिर परिसर केवल बाबा गोलमोल तक सीमित नहीं है. यहां उनकी शिष्य परंपरा की समाधियां भी मौजूद हैं. बाबा गोलमोल के बाद नारायण गिरि, फिर गरीब गिरि, उसके बाद विश्राम गिरि, दयागिरि और बाद में महंत सेवानंद गिरि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. वर्तमान में स्वामी भुवानंद गिरि मंदिर की व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं.

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मेले का उद्घाटन आज भी मंदिर से : मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी परंपरा आज भी कायम है. जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले के उद्घाटन से पहले मेला मजिस्ट्रेट, प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी सबसे पहले गोलमोल महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. इसके बाद ही प्रदर्शनी और मेले का औपचारिक उद्घाटन किया जाता है. मेले के समापन पर भी विशेष पूजा की परंपरा निभाई जाती है.

गोलमोल महादेव मंदिर
गोलमोल महादेव मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

…फिर लगती हैं दुकानें : स्वामी भुवानंद ने बताया कि मेले में आने वाले खजला विक्रेता, चाट व्यापारी, झूला संचालक, सर्कस संचालक और अन्य दुकानदार दुकान लगाने से पहले बाबा गोलमोल की पूजा करते हैं. मान्यता है कि बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद व्यापार में नुकसान नहीं होता. बताया जाता है कि रियासतकाल में यदि किसी व्यापारी को मेले में घाटा हो जाता था तो राजा स्वयं उसकी आर्थिक भरपाई करते थे.

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बाबा गोलमोल की समाधि पर स्थापित शिवलिंग
बाबा गोलमोल की समाधि पर स्थापित शिवलिंग (ETV Bharat Bharatpur)

भंडारे के लिए कभी नहीं मांगा दान : मंदिर की परंपरा के अनुसार रियासतकाल में राजा बाबा गोलमोल को घी और साधु-संतों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते थे. स्वामी भुवानंद गिरि बताते हैं कि बाबा के देहावसान के बाद भी उनके भंडारे के लिए कभी अलग से दान नहीं मांगा गया. ग्रामीण किसान अन्न लेकर आते थे, जबकि पहले से संचित घी से प्रसाद तैयार कर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता था. इसे भी मंदिर की प्रमुख लोकमान्यताओं में शामिल किया जाता है.

मंदिर में पूजा करती महिलाएं
मंदिर में पूजा करती महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)

देश-विदेश से आते हैं श्रद्धालु : मंदिर से जुड़े संतों का कहना है कि बाबा गोलमोल में आस्था रखने वाले अनेक परिवार अब जयपुर, दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों और विदेशों में बस चुके हैं. इसके बावजूद वे समय-समय पर मंदिर पहुंचकर अभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं. कुछ परिवार हर वर्ष अपनी पारिवारिक परंपरा के तहत यहां दर्शन करने आते हैं.

ओंकारेश्वर से लाई गई नर्मदा शिला का शिवलिंग
ओंकारेश्वर से लाई गई नर्मदा शिला का शिवलिंग (ETV Bharat Bharatpur)

चार दिशाओं के चार सिद्ध संत : मंदिर ट्रस्ट के सचिव सुभाष व्यास ने बताया कि रियासतकाल में भरतपुर की चारों दिशाओं में सिद्ध संतों के स्थान स्थापित थे. पश्चिम दिशा में बाबा गोलमोल, उत्तर दिशा में शालिग्राम बाबा, पूर्व दिशा में मस्तराम बाबा और दक्षिण दिशा में अलख बाबा. इन सभी स्थानों को रियासत की ओर से जमीनें भी दी गई थीं. आज भी आसपास के गांवों सहित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं.

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