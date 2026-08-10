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पीपल के पेड़ की गुफा में विराजमान हैं बाबा हरिपति महादेव, नाग-नागिन देते हैं पहरा

"मंदिर के गर्वगृह में जाने में श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है. इसलिए विचार किया गया था कि पीपल के जड़ से महादेव को नए मंदिर में स्थापित किया जाए. जिस व्यक्ति ने ऐसा करने का सोचा था, उसके साथ विचित्र घटना घटी, जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है. इसके बाद बाबा को दूसरे मंदिर में स्थापित नहीं करने का फैसला लिया गया." -वंदन पाठक, स्थानीय

बाबा का स्वप्न में आदेश: मंदिर से जुड़ी एक लोककथा बेहद प्रसिद्ध है. ग्रामीणों ने कभी बाबा को वृक्ष से बाहर निकालकर एक नया मंदिर बनाने का प्रयास किया था. लेकिन मान्यता है कि बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे इसी वृक्ष में रहेंगे और यदि उन्हें बाहर निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा.

भोलेनाथ का स्वयं प्राकट्य: स्थानीय वंदन पाठक बताते हैं कि, हरपति महादेव मंदिर इस पंचायत की सबसे बड़ी धार्मिक धरोहर माना जाता है. जहां अधिकांश मंदिर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए हैं, वहीं इस स्थान पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए. यही कारण है कि यहां की आस्था और इतिहास अलौकिक तथा रहस्यमय है. यह मंदिर क्षेत्र और जिला के लिए गौरव है.

वृक्ष की जड़ में कैसे बना मंदिर?: ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है. और इसकी संरचना किसी मानव प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य चमत्कार है. मंदिर का यह स्वरूप भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है, जो उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि बाबा स्वयं विराजमान हैं.

मंदिर की अनोखी संरचना: इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संरचना है. लगभग 25 से 30 फीट मोटे पीपल वृक्ष की जड़ और तने के भीतर महादेव का मंदिर स्थित है. वृक्ष की गुफा में एक समय में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है. यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है.

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के रानी सकरपुरा गांव में स्थित बाबा हरपति महादेव का मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और लोककथाओं का अद्भुत संगम है. यह मंदिर इमली स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर एक विशाल पीपल वृक्ष की जड़ और तने के भीतर स्थित है. वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का केंद्र बना हुआ है.

वंदन पाठक (ETV Bharat)

मनोकामना नदी का महत्व: यह कथा ग्रामीणों की आस्था को और गहरा करती है. उनके लिए यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि बाबा की इच्छा और आदेश का प्रतीक है. मंदिर के बगल में बहती मनोकामना नदी को ग्रामीण गंगा का अवतार मानते हैं. श्रद्धालु मानते हैं कि इस नदी का जल बाबा पर चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है.

रोग-व्याधि दूर करने का विश्वास: यही कारण है कि यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा-अर्चना करते हैं. मनोकामना नदी का जल मंदिर की आस्था को और गहरा करता है. ग्रामीणों का विश्वास है कि इस नदी का जल रोग-व्याधि दूर करने वाला है. बीमार व्यक्ति यहां आकर पूजा करता है.

पूजा करने पहुंचे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा (ETV Bharat)

सावन में नाग-नागिन का रहस्य: मंदिर की गुफा में नाग-नागिन का रहना भी एक रहस्य है. स्थानीय रवीश पासवान बताते हैं कि सावन के महीने में बाबा हरपति महादेव मंदिर की गुफा में नाग-नागिन दिखने की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि रात में कई बार नाग-नागिन देखा गया है.

"कभी-कभी नाग नागिन भोला बाबा पर लिपटे हुए भी नजर आते हैं. यह दृश्य भक्तों की आस्था को और गहरा कर देता है. लोग श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने आते हैं. नाग-नागिन की उपस्थिति भक्तों के लिए बाबा की शक्ति का प्रतीक है." - रवीश पासवान, स्थानीय

रवीश पासवान (ETV Bharat)

मांगलिक कार्यों का सामाजिक केंद्र: सोमवार के दिन यहां भक्तों की लंबी कतार लगती है. लोग मानते हैं कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है. बीमार व्यक्ति यहां आकर पूजा करता है तो उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है. यही कारण है कि यहां विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं. भक्तों की भीड़ इसका प्रमाण है.

क्षेत्र और जिले का गौरव: भक्तों की भीड़ मंदिर की लोकप्रियता और आस्था का प्रमाण है. दूर-दूर से लोग यहां आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं. यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोककथाओं और विश्वास का अद्भुत संगम है. रिपतिनाथ महादेव मंदिर इस पंचायत का धरोहर है. यह क्षेत्र और जिला के लिए गौरव है.

पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

मंदिर का सांस्कृतिक महत्व: ग्रामीणों की मान्यता, बाबा का आदेश और प्राकृतिक रहस्य इसे और भी विशेष बनाते हैं. ग्रामीणों का विश्वास है कि बाबा हरपति महादेव केवल उनके गांव के नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के रक्षक हैं. उनकी आस्था और लोककथाएं इस मंदिर को अद्वितीय बनाती हैं. मंदिर का महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से भी है.

पंचायत की मजबूत पहचान: यहां होने वाले आयोजन और पूजा-पाठ ग्रामीणों की संस्कृति का हिस्सा हैं. विवाह जैसे मांगलिक कार्य यहां संपन्न होते हैं, जो इसे सामाजिक जीवन का केंद्र बनाते हैं. हरपति महादेव मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है, जो इस पंचायत की पहचान को और मजबूत करता है.

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