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शिवलिंग के ऊपर विराजमान है नंदी बाबा, कांकेर का अनोखा मंदिर, सावन में उमड़ता है भक्तों का सैलाब

नंदीश्वर महादेव शिवलिंग को ध्यान से देखने पर छोटे बछड़े के रूप में दिखते हैं. यह अनोखी संरचना इस मंदिर को अलग पहचान देती है.

Kanker unique Shiva temple
शिवलिंग के ऊपर विराजमान है नंदी बाबा, कांकेर का अनोखा मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 6:57 AM IST

4 Min Read
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कांकेर. आमतौर पर आपने मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी बाबा को विराजमान देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है, जहां नंदी भगवान शिव के ऊपर विराजमान हैं. यही अनोखी संरचना इस मंदिर को देश के दूसरे शिव मंदिरों से अलग पहचान देती है. सावन के महीने में यहां आस्था का ऐसा रंग देखने को मिलता है कि दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.

यहां बदली हुई है शिव और नंदी की परंपरागत स्थिति

कांकेर शहर में स्थित नंदीश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के बीच अपनी अनूठी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है. सामान्य तौर पर शिव मंदिरों में नंदी को शिवलिंग के सामने स्थापित किया जाता है, लेकिन यहां नंदी बाबा शिवलिंग के ऊपर विराजमान दिखाई देते हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, देश में इस तरह की अनोखी शिव प्रतिमा केवल दो स्थानों पर होने की बात कही जाती है कि एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा छत्तीसगढ़ के कांकेर में है.

कांकेर का अनोखा नंदीश्वर महादेव मंदिर, छोटे बछड़े के रूप में दिखते हैं नंदी महाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ध्यान लगाने से आते हैं नजर

श्रद्धालु बताते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है और शिवलिंग को ध्यान से देखने पर नंदी जी छोटे से बछड़े के रूप में दिखते हैं. छोटी सी पूंछ, छोटे घुंघुरू बिल्कुल नंदी महाराज की तरह. पुजारी भी कहते हैं कि नंदी को हम तभी जानेंगे, शिव को हम तभी पहचानेंगे जब हम उनमें लगे रहेंगे.

सावन में बढ़ जाती है रौनक

सावन आते ही नंदीश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगते हैं. मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते हैं. मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

Kanker unique Shiva temple
दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सावन का पावन महीना

सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है सावन के इस महीने में माता पार्वती ने भी उपासना की थी अपना व्रत पूरा किया था और इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था, माना जाता है अपनी मनोकामनाओं के लिए अच्छा वर पाने के लिए लड़कियां पूजा करती हैं.

मैंने मेरे बचपन से शिव मंदिर में पूजा की है और जहां तक मुझे याद है तो मुझे मेरी मम्मी से यह कहानी सुनने को मिली थी शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ था और बाहर से अघोरी आए थे देखने के लिए- ऋषिका रॉय, श्रद्धालु

यह बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है जो कि देश में इस तरह का शिवलिंग 2 ही जगह पर है. एक आंध्र प्रदेश और दूसरा कांकेर में, यहां नंदी जी को भी देखने के लिए ध्यान की जरूरत है- धर्मेंद्र मिश्रा, पुजारी, नंदीश्वर मंदिर

महानदी से जल लेकर पहुंचते हैं कांवड़िए

नंदीश्वर महादेव मंदिर की कांवड़ यात्रा भी यहां की खास पहचान है. हर साल श्रद्धालु सरंगपाल स्थित महानदी से कांवड़ में जल भरकर पदयात्रा करते हैं और नंदीश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा माहौल शिवमय हो जाता है. श्रद्धालु रास्तेभर भगवान शिव का जयघोष करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और फिर पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करते हैं.

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कांकेर का अनोखा मंदिर, सावन में उमड़ता है भक्तों का सैलाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आस्था के साथ अनोखी विरासत भी

नंदीश्वर महादेव मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि कांकेर की प्राचीन धार्मिक विरासत और स्थानीय मान्यताओं का भी हिस्सा है. मंदिर में विराजमान नंदी और शिवलिंग की अनोखी स्थिति श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय रहती है. यही वजह है कि सावन में यहां सिर्फ कांकेर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. अगर आप सावन में कांकेर आएं, तो नंदीश्वर महादेव का यह अनोखा दरबार आपके लिए आस्था के साथ-साथ एक अलग धार्मिक अनुभव भी हो सकता है.

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शिवलिंग के ऊपर विराजमान है नंदी बाबा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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