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Sawan 2026 : नीलकंठ महादेव में महाभारत काल के शिवलिंग की पूजा, दावा- अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी स्थापना

चित्तौड़ दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: प्रकृति और आस्था के संगम वाला सावन माह का गुरुवार से आगाज हो गया है. इस बार सावन में तिथियों की कोई कटौती नहीं है, लिहाजा पूरे 31 दिन शिवभक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन रहेंगे. चित्तौड़गढ़ जिले के हर शिवालय में एक माह तक धार्मिक अनुष्ठानों, रुद्राभिषेक और भजनों की गूंज सुनाई देगी. वहीं, वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़ दुर्ग पर महारत काल के शिवालय पर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी. चित्तौड़ दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव के महंत जगन्नाथ भारती महाराज ने बताया कि दुर्ग पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में इस सावन में आस्था का प्रमुख केंद्र रहेगा. दुर्ग की प्राचीन प्राचीरों के बीच विराजमान यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिकता भी इसे अनूठा बनाती है. महंत जगन्नाथ भारती महाराज ने बताया कि यह काफी पुरानी शिवलिंग है. इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल से जुड़ी है. नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh) मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे चित्तौड़ की इस पहाड़ी पर रुके थे. इसी दौरान पहाड़ी के चारों ओर पत्थर की कोट का निर्माण भी पांडवों द्वारा किया गया. कहा जाता है कि महाबली भीम के हाथ पर बंधा हुआ एक वजनी यंत्र (ताबीज) ही कालांतर में शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ. यह शिवलिंग लगभग 10 टन वजनी एक ही अखंड पत्थर से बना है और सीधा खड़ा है.