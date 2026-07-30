Sawan 2026 : नीलकंठ महादेव में महाभारत काल के शिवलिंग की पूजा, दावा- अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी स्थापना
चित्तौड़गढ़ जिले के हर शिवालय में एक माह तक धार्मिक अनुष्ठानों, रुद्राभिषेक और भजनों की रहेगी गूंज. जानिए नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी...
Published : July 30, 2026 at 1:54 PM IST
चित्तौड़गढ़: प्रकृति और आस्था के संगम वाला सावन माह का गुरुवार से आगाज हो गया है. इस बार सावन में तिथियों की कोई कटौती नहीं है, लिहाजा पूरे 31 दिन शिवभक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन रहेंगे. चित्तौड़गढ़ जिले के हर शिवालय में एक माह तक धार्मिक अनुष्ठानों, रुद्राभिषेक और भजनों की गूंज सुनाई देगी. वहीं, वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़ दुर्ग पर महारत काल के शिवालय पर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी.
चित्तौड़ दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव के महंत जगन्नाथ भारती महाराज ने बताया कि दुर्ग पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में इस सावन में आस्था का प्रमुख केंद्र रहेगा. दुर्ग की प्राचीन प्राचीरों के बीच विराजमान यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिकता भी इसे अनूठा बनाती है. महंत जगन्नाथ भारती महाराज ने बताया कि यह काफी पुरानी शिवलिंग है. इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल से जुड़ी है.
मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे चित्तौड़ की इस पहाड़ी पर रुके थे. इसी दौरान पहाड़ी के चारों ओर पत्थर की कोट का निर्माण भी पांडवों द्वारा किया गया. कहा जाता है कि महाबली भीम के हाथ पर बंधा हुआ एक वजनी यंत्र (ताबीज) ही कालांतर में शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ. यह शिवलिंग लगभग 10 टन वजनी एक ही अखंड पत्थर से बना है और सीधा खड़ा है.
महंत ने बताया कि चित्तौड़ दुर्ग के अलावा जोगणिया माता की पहाड़ी और बाडोली जैसे स्थानों पर भी पांडवों के प्रवास के साक्ष्य मिलते हैं. जब दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को यह जानकारी मिलती है कि वे महाभारतकालीन शिवलिंग के सामने खड़े हैं, तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर आती हैं. इसी कारण यहां हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचते हैं.
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अब भी हैं कलात्मक मूर्तियां : महंत ने बताया कि दुर्ग पर कई आक्रमण हुए थे. इससे काफी प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया था. वहीं, नीलकंठ महादेव मंदिर में अब भी भगवान गणेश की मूर्ति है. विजय स्तंभ पर जिस शैली में मूर्तियां उकेरी गई है, वैसी ही नीलकंठ महादेव मंदिर में भी है.
हरिद्वार से मंगवाएंगे गंगाजल, होगा अभिषेक : सावन के पूरे महीने नीलकंठ महादेव पर विशेष अनुष्ठानों की श्रृंखला चलेगी. प्रतिदिन मंदिर में साधु-संतों और श्रद्धालुओं की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा. सावन की पूर्णिमा से एक दिन पहले यहां का सबसे बड़ा आयोजन होता है. इस दिन हरिद्वार से विशेष रूप से गंगाजल का टैंकर मंगवाया जाता है और उसी पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है. पिछले सात वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं. महंत जगन्नाथ भारती ने बताया कि इस बार इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाने की तैयारी है.