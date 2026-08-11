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हरियाली अमावस्या : प्रकृति पूजन, वृक्षारोपण और पितृ तर्पण का है विशेष पर्व, जानिये कैसे करें पूजा-अर्चना

सावन माह में आने वाली अमावस्या पर शिव पूजन, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और वृक्षारोपण का विशेष महत्व माना गया है.

हरियाली अमावस्या
हरियाली अमावस्या (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 12:10 PM IST

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बीकानेर : सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है. वर्षा ऋतु में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ दिखाई देती है, उसी समय आने वाली यह अमावस्या धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देती है. हरियाली अमावस्या बुधवार को है.

पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति, पितरों और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है. सावन भगवान शिव की आराधना का महीना है और इसी माह आने वाली अमावस्या पर शिव पूजन, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और वृक्षारोपण का विशेष महत्व माना गया है.

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प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व : पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि हरियाली अमावस्या नाम अपने आप में इस पर्व की विशेषता को दर्शाता है. सावन में वर्षा के कारण सूखी धरती पर हरियाली लौटती है. खेत-खलिहान, पेड़-पौधे और वनस्पतियां नई ऊर्जा के साथ विकसित होती हैं. ऐसे में सनातन परंपरा ने प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन को विशेष महत्व दिया. भारतीय संस्कृति में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवनदायिनी शक्ति के रूप में सम्मान दिया गया है. यही कारण है कि हरियाली अमावस्या पर वृक्षों की पूजा और पौधरोपण की परंपरा रही है. पंडित किराडू के अनुसार हरियाली अमावस्या पर पौधरोपण करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है. इस दिन पीपल, बरगद, नीम, आंवला, बेल आदि पौधे लगाने की परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में रही है. सावन में पर्याप्त वर्षा होने के कारण पौधों के पनपने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है.

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अमावस्या पर पितृ तर्पण का महत्व : पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालु अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण, श्राद्ध या अपनी परंपरा के अनुसार पितृ कर्म कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों के निमित्त श्रद्धा से किए गए तर्पण और दान से पितरों की शांति की कामना की जाती है. इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, अन्न-वस्त्र का दान करना या सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य करना भी पुण्यकारी माना गया है. श्रावण अमावस्या पर पितृ शांति के लिए दान और तर्पण की परंपरा का उल्लेख धार्मिक पंचांगों में भी मिलता है.

सावन होने से शिव आराधना का भी विशेष महत्व : हरियाली अमावस्या सावन मास में आती है, इसीलिए भगवान शिव की आराधना का महत्व भी बढ़ जाता है. पंडित किराडू के अनुसार श्रद्धालु सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित कर भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए. शिव मंत्र का जाप, शिव चालीसा का पाठ और अपनी श्रद्धा के अनुसार रुद्राभिषेक आदि करने की भी परंपरा है. सावन में शिव आराधना के माध्यम से श्रद्धालु मन की शांति, परिवार की सुख-समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता की कामना करते हैं. हरियाली अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करने की परंपरा है. इसके बाद श्रद्धालु भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं का पूजन करते हैं. अपनी श्रद्धा के अनुसार पितरों का तर्पण करने के बाद जरूरतमंदों को दान दिया जा सकता है.

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इस दिन क्या करें

  1. प्रातः स्नान कर भगवान शिव का पूजन करें.
  2. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.
  3. अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का तर्पण करें.
  4. जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र अथवा सामर्थ्य के अनुसार दान दें.
  5. पीपल, नीम, बरगद, आंवला या बेल जैसे पौधे लगाएं.
  6. लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल का संकल्प लें.
  7. पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करें.
  8. दिनभर सात्विक और सकारात्मक विचारों के साथ ईश्वर का स्मरण करें.

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