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Sawan 2026 Gorakhpur: गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर से चमत्कारी झारखंडी महादेव तक; गोरखपुर के प्राचीन शिवलिंगों का रहस्य

वह बताते हैं कि मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ वासुदेव के यहां वास की वजह से इसकी मान्यता और बढ़ जाती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में कई बार यहां दर्शन पूजन कर चुके हैं. बस और रेलवे स्टेशन से उतरकर यहां भी आसानी से पहुंचा जा सकता है.

वह बताते हैं कि मान्यता है कि इसके बाद वह इस स्थान पर आए और साफ-सफाई कर यहां पर पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हुई. धीरे-धीरे इसकी चर्चा दूर तक फैलती गई और लोग दर्शन-पूजन के लिए उमड़ते गए. आज भी शिवलिंग पर कुल्हाड़ी के निशान दिखाई देते हैं. यह शिवलिंग जिस पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित है, उसकी भी उम्र करीब ढाई सौ साल की मानी जाती है.

मंदिर के कोषाध्यक्ष बताते हैं कि करीब 600 साल पहले यहां घना जंगल हुआ करता था. एक लकड़हारा यहां पेड़ काट रहा था तभी, उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई और उससे खून की धारा बहने लगी. इसके बाद वह घबराहट में आ गया और इसकी जानकारी देने के लिए वह इस क्षेत्र के जमींदार पुरुषोत्तम दास रईस को देने गया, जिन्हें स्वप्न में पहले से ही भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ था.

वह बताते हैं कि इस मंदिर में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने के साथ, बेलपत्र, इत्र, पुष्प आदि चढ़ाकर अपने मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हैं. कहा जाता है कि कई बार शिवलिंग के ऊपर छत लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया. इन्हें स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है. पीपल के पेड़ के नीचे होने से इनका महत्व और बढ़ जाता है.

महादेव झारखंडी मंदिर का इतिहास : मंदिर की कोषाध्यक्ष शिवपूजन तिवारी कहते हैं कि चीनी यात्री व्हेनसॉन्ग द्वारा अपने गजेटियर में महादेव झारखंडी मंदिर के जंगल क्षेत्र के जिक्र किये जाने की बात कही जाती है. वह बताते हैं कि महादेव झारखंडी मंदिर का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है. उनका दावा है कि खिलजी शासन काल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है.

गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर, महादेव झारखंडी मंदिर, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, भरोहिया ब्लॉक के पीतेश्वर नाथ मंदिर हैं. सावन के महीने में इन मंदिरों पर पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है. मान्यता है कि इन मंदिरों में दर्शन पूजन रुद्राभिषेक जल चढ़ाने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, यही वजह है कि दूर-दूर से लोग यहां आते हैं.

लखनऊ : राप्ती नदी के आंचल में बसी महायोगी गुरु गोरखनाथ की नगरी, जहां सावन की बयार चलते ही हर तरफ केसरिया रंग बिखर जाता है... साल 2026 का सावन गोरखपुर के लिए बेहद दिव्य और भव्य है. नाथ संप्रदाय के वैश्विक केंद्र गोरखनाथ मंदिर से लेकर सदियों पुराने झारखंडी महादेव तक, यहां की मिट्टी आस्था और चमत्कारिक इतिहास से सराबोर है. यह वह भूमि है जहां सावन के पवित्र महीने में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण के लिए रुद्राभिषेक करते हैं. पढ़ें संवाददाता मुकेश पांडेय की खास खबर..

भीम सरोवर का इतिहास : गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर में लगातार प्रज्वलित होने वाली अखंड ज्योति भी भगवान शिव के शक्ति का ही एक रूप है. वह बताते हैं कि कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास के दौरान भीम यहां आए थे और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें विलंब होता देख, जब वह मंदिर परिसर में ही विश्राम करने लगे तो कहा जाता है कि उनके शरीर और गदे के वजन से एक सरोवर का निर्माण हो गया.

रुद्राभिषेक करते सीएम योगी (Photo credit: सीएम मीडिया सेल)

वह बताते हैं कि जिसे भीम सरोवर के नाम से जाना जाता है. सावन में श्रद्धालु यहां से स्नान कर गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं. रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले 'श्रावणी उपाकर्म' में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करते हैं. वह बताते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं.

गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ कहते हैं कि मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को विल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल और गोदुग्ध से रुद्राभिषेक किया था.

गोरखपुर में मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि मठ के विद्वत आचार्य और पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया था. रुद्राभिषेक के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया. विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना भी की.





बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास : राप्ती नदी के तट से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर है. करीब 400 साल पुराना इसका भी इतिहास बताया जाता है. कहा जाता है कि महाराष्ट्र के बाबा काशीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी. श्रद्धालु यहां जल चढ़ाने और रुद्राभिषेक करने पहुंचते हैं.

बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

इस मंदिर में मुख्यमंत्री कई बार दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक कर चुके हैं. उनके कार्यकाल में इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शासन से करीब डेढ़ करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई. होली के अवसर पर पड़ने वाली रंग भरी एकादशी में इस मंदिर में जमकर अबीर-गुलाल खेला जाता है. राप्ती नदी तट पर मुक्तिधाम होने की वजह से इसका नाम मुक्तेश्वर नाथ पड़ा.

सर्राफा कारोबारी और मंदिर की व्यवस्था से जुड़े पंकज गोयल कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि करीब 400 वर्ष पूर्व बंसी के राजा यहां शिकार करने आए थे. जंगल में उन्हें शेरों ने घेर लिया था. जान संकट में फंसी देख राजा ने भगवान शिव शंकर को याद किया तो शेर वापस लौट गये. इसके बाद राजा ने भगवान शिव का मंदिर यहां बनाने का संकल्प लिया.

मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि कहा जाता है कि उन्हीं के आदेश पर महाराष्ट्र निवासी बाबा काशीनाथ ने यहां मंदिर की स्थापना कराई. यह स्थान न सिर्फ लोगों के दर्शन पूजन का है, बल्कि यहां पर लोग अपने परिवार के बच्चों का मुंडन संस्कार के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों को भी संपन्न कराते हैं. यहां पहुंचना आसान है. बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से उतरकर ऑटो या टैक्सी के जरिए पहुंचा जा सकता है. अधिकतम दूरी 8 किलोमीटर है.

बाबा पीतेश्वर नाथ मंदिर : जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पीपीगंज कस्बे के भरोहिया ग्राम सभा के पास बाबा पीतेश्वर नाथ मंदिर स्थित है. इसका संबंध पांडव काल से माना जाता है. यहां के पुजारी बाबा दुर्बनदास कहते हैं कि लोगों की श्रद्धा और समर्पण ने इस मंदिर के महत्व को काफी दूर तक पहुंचा दिया है.

बाबा पीतेश्वर नाथ मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि श्रद्धालु सावन और शिवरात्रि में यहां जल चढ़ाने, रुद्राभिषेक करने आते हैं. मंदिर के पीछे बहुत ही सुंदर पोखरा है, जहां लोग अपने मन की शांति के लिए भी बैठते हैं. इसके सुंदरीकरण पर भी करोड़ों का बजट खर्च किया गया. मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के अलावा हनुमान जी, देवी दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित है. यह स्थान भी लोगों को कथा-पूजन का अवसर प्रदान करता है.





मानसरोवर मंदिर : गोरखनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले रामलीला मैदान के पास इस मंदिर की स्थापना है. पूर्व मुखी इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा देवी दुर्गा और हनुमान जी, भगवान राम और राधा- कृष्ण की भी प्रतिभा स्थापित है. इस मंदिर के सामने ही विशालकाय पोखरा है. कहा जाता है कि इसका भी इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है.

मानसरोवर मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी को सपने में भगवान शिव के दर्शन होने पर इस स्थान पर मंदिर निर्माण कराया था. यहां महाशिवरात्रि और सावन माह के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी यहां किए जाते हैं.

विजयदशमी के दिन विजय जुलूस पर सवार होकर मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंचते हैं और यहां भी दर्शन करते हैं. गोरखनाथ मंदिर से जो शोभायात्रा निकलती है वह इस मंदिर पर ही आकर समाप्त होती है. गोरखपुर से बनारस रोड पर स्थित मुंजेश्वर नाथ बाबा का मंदिर भी लोगों के दर्शन पूजन और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है. इन सभी मंदिरों पर पोखर की स्थापना जरूर मिलती है.

मानसरोवर मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहती है. एसपी सिटी निमिष पाटिल का कहना है कि सिर्फ तैयारी ही नहीं की जाती, उसका रिहर्सल भी किया जाता है. जिससे कहीं पर भी कोई दिक्क्त न होने पाए.

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