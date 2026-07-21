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सावन 2026: रायपुर के चार ऐतिहासिक महादेव मंदिरों की जानिए महिमा, आस्था का उमड़ता यहां जनसैलाब

रायपुर: श्रावण मास का पवित्र महीना इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस बार सावन में चार सोमवार के व्रत रहेंगे. 30 जुलाई से सावन सोमवार शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा. इस बार सावन में अदभुत संयोग बनने वाले हैं. विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे.

रायपुर शहर में कई ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनकी महिमा अपरमपार है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ऐसे शिव मंदिर हैं, जहां सावन में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है. पहला प्रचीन मंदिर है, बूढ़ातालाब पर बना बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर. दूसरा खोखो पारा में स्थित शिव मंदिर. तीसरा खारुन नदी के तट पर बना हटकेश्वरनाथ धाम और चौथा सरोना में स्थित शिव मंदिर. ये चारों प्राचीन शिव मंदिर करीब 200 साल से लेकर 600 साल तक प्राचीन हैं.

इन चारों मंदिरों को ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर माना गया है, जहां पर सावन के साथ ही भगवान शिव के दूसरे पर्वों में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है. इन मंदिरों से जुड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना जरुर पूरी होती है.

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

कलचुरी राजाओं ने कराया था निर्माण

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "रायपुर आज से 600 साल पहले कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी. कलचुरी राजाओं ने कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया और किले बनवाए. रतनपुर से खल्लारी उसके बाद महादेव घाट के पास खारून नदी के तट पर हाजीराज ने किला बनवाया था. इस समय एक महादेव का मंदिर भी बनवाया गया जिसका नाम आज लोग हटकेश्वरनाथ धाम के नाम से जानते हैं.

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

खारून नदी के तट के पास से जब उनका महल स्थानांतरित हुआ, उसके बाद बूढ़ातालाब के पास के बाजू में महल का निर्माण कराया गया. खारुन नदी के तट पर हटकेश्वरनाथ धाम है, जहां पर कार्तिक और माघी पूर्णिमा के समय मेला भी लगता है. इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हजीराज ने यहां पर तपस्या की थी और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी. जिसके बाद खारुन के तट पर हटकेश्वरनाथ धाम का निर्माण कराया गया."

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200 से 600 साल पुराना है मंदिरों का इतिहास

डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "कल्चुरी राजा ने जब खारून नदी के पास से किले को हटाकर बूढ़ातालाब के पास लाया गया, उस दौरान बूढ़ा तालाब के पास बूढ़ेश्वर मंदिर की स्थापना की गई, जो आज लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है. सावन के महीने में इस मंदिर का काफी महत्व है. राजा हाजीराज के दीवान रामचंद्र कोका ने एक तालाब यहां बनवाया था, जिसका नाम खोखो तालाब था. बाद में लोग इसे खोखोपारा के नाम से जानने लगे. खोखो तालाब के पास भी एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जो लगभग 600 साल पुराना है. खारुन नदी पर स्थित हटकेश्वरनाथ धाम का मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है.

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

आस्था का उमड़ता है यहां सैलाब

सरोना के शिव मंदिर का निर्माण 200 साल पहले मालगुजार ठाकुर परिवार के द्वारा कराया गया था. यह मंदिर 2 तालाबों के बीच में बना हुआ है. तालाब में काफी संख्या में कछुए भी मौजूद हैं. ऐसी भी मान्यता है कि इस तालाब में एक बड़ी मछली थी जिसके नथ में सोने का नथ लगाया गया था. इस तरह से राजधानी रायपुर के सरोना शिव मंदिर के साथ ही बूढ़ातालाब के बूढ़ेश्वर महादेव का मंदिर, खोखो पारा में स्थित शिव मंदिर के साथ ही खारुन नदी के तट पर बने हटकेश्वरनाथ धाम राजधानी के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है. सभी मंदिर लगभग 200 साल से लेकर 600 साल प्राचीन हैं.

राजधानी के 4 ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

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