भाजपा का मकसद धर्म की आड़ में सता हथियाना, हम पंचायत व निकाय चुनाव के लिए हैं तैयार : रामलाल जाट
पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा.
Published : August 3, 2026 at 3:30 PM IST
भीलवाड़ा: पूर्व मंत्री एवं भीलवाड़ा देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल जाट ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद धर्म की आड़ मे सत्ता हथियाना है. भाजपा पाप करके धर्म की आड़ लेती है. पंचायत राज व निकाय चुनाव को लेकर धरातल पर कांग्रेस पूरी तरह तैयारी में जुट गई है.
सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश वासियों पर भगवान शंकर की मेहरबानी बनी रहे, ऐसी कामना है. सामाजिक समरसता बनी रहने के लिए सनातन वैदिक धर्म में कई परंपराएं हैं. ऐसे आयोजनों से ही देश में सुख- शांति व खुशहाली रहती है. वहीं, निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा अलग तरह की पार्टी है. उनका आजादी में कोई योगदान नहीं है. वह पाप करके धर्म की आड़ लेती है. हम लोग पाप करके धर्म की आड़ नहीं लेते हैं. हम पाप को रोकने के लिए धर्म का काम करते हैं.
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पूर्व मंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का मकसद धर्म की आड़ में सत्ता हथियाना है. हमारी निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है. हमारे साथ आमजन है. हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि सावन माह में पूजा पाठ करें और धर्म की आड़ में भाईचारा न खत्म करें. हम भोलेनाथ से ताकत लेकर फील्ड में जा रहे हैं ताकि अधर्मियों को नाश करें. धर्म में विश्व का कल्याण, गौ माता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा की बात होती है, जो भाजपा में नहीं है.
ज्योतिषी आचार्य गोपाल शास्त्री ने सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि सावन माह में भगवान शंकर सर्व सुख, शांति और सब फल देने वाले देवता हैं. भगवान भोले की जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है. सावन महीने से पहले देव शयनी एकादशी आती है जहां सारे देवी देवता देव शयन हो जाते हैं. इस दौरान सारे काम भगवान शंकर संभालते हैं. सावन माह में पूरा देश व दुनिया भगवान शंकर के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक पंचामृत अभिषेक करती है ताकि प्राणी मात्र में सुख शांति रहे. सावन माह का बड़ा महत्व है.