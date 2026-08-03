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भाजपा का मकसद धर्म की आड़ में सता हथियाना, हम पंचायत व निकाय चुनाव के लिए हैं तैयार : रामलाल जाट

पूर्व मंत्री रामलाल जाट ( ETV Bharat (File) )