ETV Bharat / state

सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवजी के जयघोष से गूंजा हर मंदिर

विशेष रही मंदिरों की व्यवस्था: श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समितियों ने विशेष तैयारियां की थीं. मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जबकि दर्शन के लिए कतारों और पूजा-अर्चना की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई. स्थानीय प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

भक्ति में डूबे श्रद्धालु: सावन के पहले दिन महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करते नजर आए. श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर शिवलिंग का अभिषेक किया. मंदिरों में भक्तिभाव का ऐसा माहौल रहा कि हर ओर शिव भजनों और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती रही.

सिरसा: सावन मास की शुरुआत के साथ ही सिरसा के शिवालयों में गुरुवार सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से गूंज उठे. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना की. मंदिरों में सुबह से ही दर्शन और पूजा-अर्चना का सिलसिला लगातार जारी रहा.

धार्मिक मान्यता और महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इस महीने सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना विशेष फलदायी होती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. यही विश्वास श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में शिवालयों तक खींच लाया.

श्रद्धालुओं ने की खुशहाली की कामना: मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और देश में खुशहाली की प्रार्थना की. कई श्रद्धालुओं ने सावन के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प भी लिया. एक श्रद्धालु ने कहा कि, "सावन का पहला दिन हमारे लिए बेहद शुभ होता है. हम हर वर्ष जलाभिषेक कर भगवान शिव से परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं."वहीं, एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि, "भगवान शिव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और सच्चे मन से की गई आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती. " एक महिला श्रद्धालु ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं और जीवन के संकटों से रक्षा करते हैं."

पुजारी ने बताया सावन का महत्व: इसके अलावा मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालुओं से पूरे सावन माह में श्रद्धा और संयम के साथ भगवान शिव की आराधना करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि, "सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. इस दौरान श्रद्धा, भक्ति और नियमपूर्वक की गई पूजा से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है."

बता दें कि आज सावन के पहले दिन सिरसा के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली.श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पूरे सावन माह में नियमित शिव आराधना का संकल्प दोहराया.

ये भी पढ़ें:30 जुलाई से सावन शुरू, इस बार पड़ेंगे चार सोमवार, 11 अगस्त को शिवरात्रि, जानें पूजा-व्रत का महत्व