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सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंजे शिवालय

सैपऊ स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में प्रातःकाल मंगला आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ. इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं अन्य पूजन सामग्री से विधि-विधानपूर्वक अभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की.

धौलपुर में भी सावन मास के प्रथम सोमवार पर जिलेभर के शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और पूरा वातावरण 'हर-हर महादेव' एवं 'बम भोले' के जयघोष से भक्तिमय हो उठा. सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ सैपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर, धौलपुर के चोपड़ा शिव मंदिर, बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर तथा अचलेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिली.

शाम के समय भोलेनाथ का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाएगा, वहीं ज्योतिर्लिंगों की तर्ज पर आकर्षक शिव झांकियां भी सजाई जाएंगी. झाड़खंड महादेव मंदिर में सहस्त्रघट अभिषेक की बुकिंग अगले दो महीनों तक पूरी तरह फुल हो चुकी है. मंदिर प्रशासन ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए अभिषेक में उपयोग किए गए जल को संग्रहित करने की विशेष व्यवस्था भी की है.

जयपुर/धौलपुर/कुचामनसिटी : सावन के पहले सोमवार पर जयपुर पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है. शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और 'बम-बम भोले' के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं. गलता तीर्थ से लाए गए पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा रहा है. ताड़केश्वर महादेव, झाड़खंड महादेव सहित प्रमुख मंदिरों में रुद्राभिषेक, सहस्त्रघट और पंचामृत अभिषेक के विशेष आयोजन हो रहे हैं. पहले सावन सोमवार पर बने दुर्लभ शुभयोगों के चलते श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है.

सैपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

सैपऊ का महादेव मंदिर क्षेत्र की प्राचीन एवं प्रमुख धार्मिक आस्थाओं का केंद्र माना जाता है. यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू होने की मान्यता है, जिसके दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. विशेष रूप से सावन और फाल्गुन माह में यहां विशाल धार्मिक मेले का आयोजन होता है. सावन के प्रथम सोमवार के साथ ही मेले का भी शुभारंभ हो गया है.

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मंदिर के महंत रामभरोसी पुरी ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक देखने को मिल रही है. हरिद्वार और सोरों से कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्त भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से जलाभिषेक कर रहे हैं. कई श्रद्धालु सहस्त्रधारा अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना कर रहे हैं, वहीं मंदिर परिसर एवं आसपास विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं की ओर से भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है.

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सावन के पहले सोमवार पर सुकर्मा योग का दुर्लभ संयोग : ​सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देशभर के शिवालयों में 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंजने लगे हैं. हरिद्वार से लेकर काशी तक कांवड़ियों की टोलियां पवित्र नदियों से जल भरकर शिवधामों की ओर बढ़ रही हैं. इस वर्ष 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है, जिस दिन सुकर्मा योग और पंचमी तिथि का एक दुर्लभ व अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है.

सोमवार पर सुकर्मा योग का दुर्लभ संयोग (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

​धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार को सुकर्मा योग में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है. पंडित कन्हैया लाल शास्त्री के अनुसार, वैसे तो पूरा श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन सोमवार का दिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है. इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस साल सावन में कुल चार सोमवार पड़ेंगे और यह महीना 28 अगस्त तक चलेगा.

​भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली प्रिय चीजें:-