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सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, 'बम भोले' के जयघोष से गूंजे मंदिर

भगवान शिव का दुग्धाभिषेक ( ETV Bharat Dholpur )