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सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, 'बम भोले' के जयघोष से गूंजे मंदिर

सावन के दूसरे सोमवार को प्रदेशभर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.

भगवान शिव का दुग्धाभिषेक
भगवान शिव का दुग्धाभिषेक (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : August 10, 2026 at 10:43 AM IST

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धौलपुर/बहरोड : सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. शिवालय 'बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजायमान रहे. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की. शिव मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहेगा.

धौलपुर के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़ : सैंपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. सुबह होते-होते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन और गंगाजल से अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शर्करा सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में जगह-जगह श्रद्धालु भगवान शिव का जाप और भजन-कीर्तन करते नजर आए. गंगाजल से भगवान शिव को सहस्रधारा अर्पित करने का क्रम भी चलता रहा.

मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

पढ़ें. 128 साल से गोलमोल महादेव की अटूट मान्यता, व्यापारी से लेकर अधिकारी तक, हर कोई यहीं टेकता है माथा

मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु
मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat Dholpur)

कांवड़ियों की भी रही भारी भीड़ : सावन के दूसरे सोमवार को सैंपऊ महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी कांवड़ लेकर पहुंचे. कांवड़ियों ने पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया. इस दौरान डाक कांवड़ भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंची. कांवड़ियों के पहुंचने से मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकें.

भूतेश्वर शिव मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़
भूतेश्वर शिव मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Behror)

बानसूर के भूतेश्वर शिव मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़ : बानसूर के ताल वृक्ष स्थित प्राचीन भूतेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. दूर-दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप कर परिवार की दीर्घायु, सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.
मंदिर के पुजारी पंडित मुकेश शर्मा ने बताया कि यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है. यह श्मशान भूमि पर स्थापित होने के कारण भगवान शिव को यहां भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

Last Updated : August 10, 2026 at 10:43 AM IST

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