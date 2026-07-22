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सावन महीना विशेष: उपवास रहना क्यों जरूरी माना गया है?, नॉनवेज पर क्यों मनाही होती है?

ताप-पाप और श्राप का निदान, हम उपवास करके अपने अंतःकरण की चेतना की उपासना करते हैं- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ज्योतिष एवं वास्तुविद

Sawan fasting significance
सावन महीना विशेष: उपवास रहना क्यों जरूरी माना गया है? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 6:10 PM IST

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रायपुर: 30 जुलाई से भगवान शिव की आराधना का पर्व सावन महीने की शुरुआत हो रही है, जो 28 अगस्त तक चलेगा. ऐसे में लोग सावन के महीने में उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करते हैं. सावन के महीने में उपवास रखने के पीछे धार्मिक महत्व क्या है? आखिर सावन के महीने में उपवास क्यों रखा जाता है? सावन के पूरे महीने नॉनवेज खाने पर मनाही क्यों रहती है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी से बात की. आइए जानते हैं सावन महीने में उपवास क्यों रखना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं.

सावन के पूरे महीने नॉनवेज खाने पर मनाही क्यों रहती है? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ताप-पाप और श्राप का निदान

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि श्रावण का महीना सभी प्रकार ताप श्राप पाप का निदान करता है. इसलिए हम सावन के महीने में तीर्थ का स्नान करते हैं. देशाटन करते हैं. भगवत दर्शन करते हैं. भगवान का अभिषेक करते हैं. व्रत के नियमों का पालन करते हैं.

शास्त्र में लिखा है कि भगवान के समीप बैठकर अपने अंतःकरण के पापों का श्रवण करते हैं जो की सभी दर्शनों में है. जैन धर्म में इस समय चातुरमास करते हैं. हमारे यहां इसी समय भगवान शिव की पूजा आराधना होती है.-पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद

Sawan fasting significance
30 जुलाई से भगवान शिव की आराधना का पर्व सावन महीने की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपवास रहना क्यों जरूरी माना गया है?

इस सवाल पर पंडित का कहना है कि भगवान के समीप बैठने का नाम ही उपवास है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि भगवान है कहां? भगवान हमारे अंतः करण में है. अंदर बैठने की प्रक्रिया का नाम उपवास है, जो लोग उपवास नहीं करते हैं उनका अंत करण कैसे निर्मल होगा? हम उपवास करके अपने अंतःकरण की चेतना की उपासना करते हैं. उसकी चेतना को महसूस करते हैं. यह बहुत आवश्यक है.

सावन के महीने में नॉनवेज पर क्यों मनाही होती है?

इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सावन के महीने में जब बारिश शुरू होती है तब ग्राउंडवाटर प्रदूषित होता है. सावन के इस महीने में हमारे यहां पर दूध, जल जैसी चीजों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए. दही, भाजी और वनस्पतियों का सेवन भी देखकर करना चाहिए. इसको भी शास्त्र में निषेध माना गया है. इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत वीक होता है. ऐसी स्थिति में आहार पर संयम रखना चाहिए. नॉनवेज या फिर न पचने वाली चीज सुपाच्य नहीं होती.

धनिया का महत्व

पंडित त्रिपाठी ने कहा कि इस समय मंदिरों में धनिया का प्रसाद चढ़ता है. उसकी वजह यही है कि धनिया जो है वह सभी प्रकार के उदर के विकारों का श्रवण करता है. हमारे यहां शाकाहार भोजन का प्रयोग इस समय किया जाता है. इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है और ऐसी स्थिति में स्वस्थ रहने के लिए उपवास बहुत आवश्यक होता है.

जिनके संस्कारों में शाकाहार भोजन लिखा है उनको शाकाहार भोजन करना चाहिए. लेकिन जिसे सावन के महीने में मांसाहार भोजन करना है वह विचार कर लें. लेकिन इस समय मेटाबॉलिज्म वीक रहता है इसलिए इस समय सात्विक आहार या भोजन करना चाहिए. आहार पर किसी प्रकार का धर्म का अध्यारोप नहीं है. लेकिन यदि कोई शाकाहारी है तो वह अपने स्वधर्म का पालन करता है. लोग अपने स्वधर्म का पालन करें. सबकी अपनी अपनी आहार और प्रक्रिया है.

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