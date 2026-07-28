सावन 2026; आसनसोल-गोरखपुर के बीच चलेगी दैनिक अनारक्षित विशेष ट्रेन, इन ट्रेनों का हुआ मार्ग परिवर्तन
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:48 PM IST
गोरखपुर : रेल प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के अवसर पर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचलन प्रतिदिन, आसनसोल से 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक और गोरखपुर से 30 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक 32 फेरों के लिये किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 03527 आसनसोल-गोरखपुर श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन आसनसोल से 21.00 बजे प्रस्थान कर चित्तरंजन से 21.27 बजे, मधुपुर से 22.22 बजे, जसीडीह से 23.35 बजे, दूसरे दिन झाझा से 00.25 बजे, जमुई से 00.47 बजे, किऊल से 01.20 बजे, डुमरी हाल्ट से 01.34 बजे, बरौनी से 03.20 बजे, बछवारा से 03.42 बजे, शाहपुर पटोरी से 04.22 बजे, हाजीपुर से 05.25 बजे, सोनपुर से 05.37 बजे, दिघवारा से 06.07 बजे, छपरा से 07.25 बजे, सीवान से 08.35 बजे तथा देवरिया सदर से 09.45 बजे छूटकर गोरखपुर 11.00 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 03528 गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 30 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन गोरखपुर से 16.15 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 17.30 बजे, सीवान से 18.35 बजे, छपरा से 19.45 बजे, दिघवारा से 20.22 बजे, सोनपुर से 20.55 बजे, हाजीपुर से 21.10 बजे, शाहपुर पटोरी से 22.05 बजे, बछवारा से 23.40 बजे, दूसरे दिन बरौनी से 00.45 बजे, डुमरी हाल्ट से 01.28 बजे, किऊल से 01.40 बजे, जमुई से 02.20 बजे, झाझा से 03.50 बजे, जसीडीह से 04.42 बजे, मधुपुर से 05.12 बजे तथा चित्तरंजन से 06.12 बजे छूटकर आसनसोल 08.20 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में सामान्य, द्वितीय श्रेणी के 20 और एसएलआरडी के 02 कोचों सहित कुल 22 अनारक्षित श्रेणी के कोच लगाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा से लेकर स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान रहेगा. रेल प्रशासन जहां इसकी खुद निगरानी करेगा, व्यवस्था देगा, वहीं यात्रियों को भी स्वच्छता और सफाई के लिए प्रेरित करेगा. इसके अलावा एक दूसरी ट्रेन बढ़नी से देवघर के लिए चलाई जाएगी, जिसमें 14 कोच लगाए जाएंगे. यह 29 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रतिदिन चला करेगी.
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 01917/01918 सूबेदारगंज-औंड़िहार-प्रयागराज जं. श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन प्रतिदिन सूबेदारगंज से 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक और औंड़िहार से 30 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक 32 फेरों के लिये किया जायेगा. 01917 सूबेदारगंज-औंड़िहार श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन सूबेदारगंज से 21.30 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज जं. से 21.50 बजे, प्रयागराज रामबाग से 22.02 बजे, झूसी से 22.14 बजे, हंडिया खास से 22.31 बजे, ज्ञानपुर रोड से 22.57 बजे, माधो सिंह से 23.11 बजे, दूसरे दिन बनारस से 00.10 बजे, वाराणसी जं. से 00.35 बजे तथा वाराणसी सिटी से 00.47 बजे छूटकर औंड़िहार 01.30 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 01918 औंड़िहार-प्रयागराज जं. श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 30 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन औंड़िहार से 01.55 बजे प्रस्थान कर वाराणसी सिटी से 02.27 बजे, वाराणसी जं. से 02.45 बजे, बनारस से 03.15 बजे, माधो सिंह से 03.51 बजे, ज्ञानपुर रोड से 04.07 बजे, हंडिया खास से 04.27 बजे, झूसी से 04.51 बजे तथा प्रयागराज रामबाग से 06.02 बजे छूटकर प्रयागराज जं. 06.25 बजे पहुँचेगी. इस गाड़ी में 12 मेमू कोच लगाये जायेंगे.
उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालु/ यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिये 01915/01916 प्रयागराज जं.-बनारस-सूबेदारगंज श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचलन प्रतिदिन 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक 32 फेरों के लिये किया जायेगा. 01915 प्रयागराज जं.-बनारस श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन, प्रयागराज जं. से 09.30 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज रामबाग से 09.42 बजे, झूसी से 09.54 बजे, हंडिया खास से 10.11 बजे, ज्ञानपुर रोड से 10.47 बजे तथा माधो सिंह से 11.01 बजे छूटकर बनारस 11.50 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 01916 बनारस-सूबेदारगंज श्रावणी मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 29 जुलाई से 29 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन बनारस से 12.30 बजे प्रस्थान कर माधो सिंह से 13.10 बजे, ज्ञानपुर रोड से 13.30 बजे, हंडिया खास से 13.50 बजे, झूसी से 14.15 बजे, प्रयागराज रामबाग से 15.02 बजे तथा प्रयागराज जं. से 15.30 बजे छूटकर सूबेदारगंज 16.10 बजे पहुँचेगी. इस गाड़ी में 12 मेमू कोच लगाये जायेंगे. इसके अलावा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पूर्वाेत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के दौरान जल-भराव हो जाने के कारण गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन निम्नवत किया गया है.
मार्ग परिवर्तन
- डिब्रुगढ़ से 30 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 20503 डिब्रुगढ़-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखिमपुर-
रंगापाड़ा नार्थ-गुवाहाटी-रंगिया-न्यू बंगाई गांव के रास्ते चलाई जायेगी.
- डिब्रुगढ़ से 31 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखिमपुर-
रंगापाड़ा नार्थ-रंगिया-न्यू बंगाई गांव के रास्ते चलाई जायेगी.
- डिब्रुगढ़ से 31 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15909 डिब्रुगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखिमपुर-
रंगापाड़ा नार्थ-रंगिया के रास्ते चलाई जायेगी.
- लालगढ़ से 29 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 15910 लालगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा
नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- चंडीगढ़ से 29 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापरा
नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
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