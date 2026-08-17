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Sawan 2026 : सावन के तीसरे सोमवार पर सैपऊ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाड़मेर में विधायक ने उठाई कावड़

पाइपलाइन से गंगाजल चढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था: मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि गर्भगृह में अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बाहर से गंगाजल अर्पित करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.श्रद्धालु पाइपलाइन के माध्यम से सीधे शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर रहे हैं. साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा लाई गई प्रसाद एवं पूजन सामग्री भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कराई जा रही है. इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को दर्शन और जलाभिषेक में सुविधा मिल रही है तथा गर्भगृह में भीड़ का दबाव भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

धौलपुर/बाड़मेर: सावन माह के तीसरे सोमवार को सैपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. तड़के सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर में आस्था का सैलाब दिखाई दिया. राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे. मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, शहद, पुष्प, शर्करा सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की. कई श्रद्धालु सोरों और हरिद्वार से कांवड़ के माध्यम से गंगाजल लेकर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में हर तरफ 'बम भोले' और 'हर हर महादेव' के जयघोष सुनाई देते रहे. इधर, सावन के तीसरे सोमवार को बाड़मेर में विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई. इसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हुए.

बड़ी संख्या में पहुंच रहे कांवड़िए: सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर में कांवड़ियों की भी भारी भीड़ देखने को मिली. विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर श्रद्धालु सैपऊ महादेव मंदिर पहुंचे. रास्तों में जगह-जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों की ओर से भंडारे लगाए गए हैं. कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्थानीय लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. पूरे क्षेत्र का माहौल शिवमय नजर आया. मंदिर परिसर के साथ आसपास के मार्गों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. सुबह से शुरू हुआ दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है.

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सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस बल तैनात: श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मंदिर के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था संभाल रहे हैं.मंदिर प्रबंधन के अनुसार, सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए देर रात तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के सैपऊ महादेव मंदिर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. श्रद्धालुओं की भीड़ और शिवभक्ति से पूरा सैपऊ क्षेत्र भक्तिमय नजर आ रहा है.

बाड़मेर में विधायक ने उठाई कावड़: सावन के तीसरे सोमवार को बाड़मेर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. मालाणी महादेव कावड़ समिति के तत्वावधान में निकली विशाल कावड़ यात्रा में 400 से अधिक कांवड़ियों ने भाग लिया. चारभुजा मंदिर, आजाद चौक से शुरू हुई यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिव शक्ति धाम पहुंची, जहां जलाभिषेक किया गया.यात्रा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस युवा नेता ठाकराराम माली भी कावड़ लेकर शामिल हुए. महंत खुशाल गिरी महाराज, साध्वी सत्यसिद्धा गिरी और किन्नर समुदाय के सदस्य भी यात्रा का हिस्सा बने.संरक्षक मनोहरलाल बंसल ने कावड़ यात्रा के धार्मिक महत्व को बताया. संयोजक राहुल शर्मा और किशोर भार्गव के अनुसार शहरवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. पूरे मार्ग में 'बम बम भोले' के जयकारों से माहौल शिवमय रहा.