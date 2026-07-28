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सावन से पहले भोरमदेव पहुंचे मुख्यमंत्री साय, पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना

सावन से पहले भोरमदेव पहुंचे मुख्यमंत्री ( ETV Bharat )

सीएम साय ने विधि-विधान से जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की. इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी उनके साथ मौजूद रहीं.खास बात यह रही कि केरल से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा और अनुष्ठान कराया. मुख्यमंत्री और उनका परिवार भी इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुआ. सीएम साय ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना भी की है.

कबीरधाम: 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है. इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ कबीरधाम जिले के विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर पहुंचे.

सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है. राज्य सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और उत्साहवर्धन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं कर रही है. श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा भी कराई जाएगी. सरकार की प्राथमिकता है कि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें: विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

आस्था का प्रमुख केंद्र है भोरमदेव:सीएम साय

मुख्यमंत्री ने भोरमदेव मंदिर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह स्थल प्रदेश की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

श्रावण मास का पवित्र महीना इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस बार सावन में चार सोमवार के व्रत रहेंगे. 30 जुलाई से सावन सोमवार शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा. इस बार सावन में अदभुत संयोग बनने वाले हैं.

सावन से पहले भोरमदेव पहुंचे मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

सावन से पहले भोरमदेव पहुंचे मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

श्रावण मास में इस बार चार सोमवार पड़ेंगे

सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त

सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त

सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त

सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त

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