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Sawan 2026 : महादेव का अनोखा दरबार, जहां परिक्रमा करने पीलिया से मिलती है मुक्ति! संत परंपरा की जीवंत विरासत

तपस्थली पर विराजे महादेव : आश्रम के स्वामी दिव्यानंद बताते हैं कि अलख झलक बाबा की तपस्थली पर ही भगवान शिव का मंदिर स्थापित है. इसी परिसर में अलख झलक बाबा की प्रतिमा भी स्थापित है. मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना भी की गई है. यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा की साधना और भगवान शिव की आराधना एक-दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है. अलख झलक बाबा ने वर्ष 1902 में शरीर त्यागा था. मान्यता है कि जीवन के अंतिम समय में बाबा भक्तों के साथ भजन-कीर्तन करते हुए गंगा जी गए और वहां उन्होंने जल समाधि ली.

मंदिर परिसर में भगवान शिव के साथ अलख झलक बाबा की प्रतिमा और उनकी समाधि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां आने वाले श्रद्धालु शिव दर्शन के साथ बाबा की समाधि की परिक्रमा करते हैं. मंदिर की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि संत परंपरा और लोकविश्वास से जुड़े एक ऐसे स्थान के रूप में है, जिसकी कहानी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ी है.

भरतपुर : आमतौर पर मंदिरों में लोग भगवान के दर्शन और मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन भरतपुर का अलख-झलक महादेव मंदिर अपनी एक अलग मान्यता के लिए जाना जाता है. यहां महादेव के दर्शन के साथ अलख झलक बाबा की समाधि की परिक्रमा करने से पीलिया से मुक्ति मिलने का लोकविश्वास है. इसी आस्था के चलते पीलिया से पीड़ित मरीजों को लेकर लोग दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में महादेव की आराधना के साथ बाबा की तपस्थली और समाधि से जुड़ी परंपरा आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है.

संत परंपरा की जीवंत विरासत : बाबा के बाद उनके शिष्यों ने उनकी साधना और परंपरा को आगे बढ़ाया. स्वामी दिव्यानंद के अनुसार बाबा के बाद नित्यानंद, केशवानंद, बाबा आत्मानंद, स्वरूपानंद, बाबा भोलानंद और नरोत्तमानंद ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. इसके बाद स्वामी श्यामानंद और वर्तमान में स्वामी दिव्यानंद इस परंपरा से जुड़े हैं यानी अलख झलक महादेव मंदिर की पहचान केवल शिव मंदिर के तौर पर नहीं, बल्कि संत परंपरा की जीवंत विरासत के रूप में भी बनी हुई है.

अलख झलक बाबा की प्रतिमा (ETV Bharat Bharatpur)

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2002 में हुआ मंदिर का जीर्णोद्धार : स्वामी दिव्यानंद ने बताया कि वर्ष 2002 में यहां मौजूद पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया. इसी दौरान अलख झलक बाबा की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई. पुराने मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की गई. मंदिर परिसर में शिव परिवार और बाबा से जुड़ी अन्य प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. एक तरफ भगवान शिव का मंदिर और दूसरी तरफ अलख झलक बाबा की समाधि, यह संयोजन इस स्थान को अन्य धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देता है.

अलख झलक महादेव मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

पीलिया से मुक्ति की मान्यता : स्वामी दिव्यानंद ने बताया कि अलख झलक महादेव मंदिर और बाबा की समाधि से एक पुरानी लोकमान्यता भी जुड़ी हुई है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति बाबा की समाधि की परिक्रमा करने और दर्शन करने से ठीक हो जाता है. बाबा आत्मानंद के समय से इस तरह की मान्यता लोगों के बीच रही है. उनके मुताबिक आज भी दूर-दूर से लोग पीलिया से पीड़ित मरीजों को लेकर यहां पहुंचते हैं और समाधि की परिक्रमा करते हैं. हालांकि, यह धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं के अनुभवों पर आधारित मान्यता है.

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बच्ची को लेकर पहुंची महिला : शहर के मुखर्जी नगर से मंदिर में पहुंची महिला संतरेश ने बताया कि उनकी बच्ची को पीलिया है. लोगों से मंदिर और बाबा के बारे में सुनने के बाद वह बच्ची को लेकर यहां आई हैं. यहां बाबा के दर्शन कराने के साथ उनकी समाधि की परिक्रमा की जाती है. महिला मंदिर में बच्ची को समाधि की परिक्रमा कराती नजर आई. उनका विश्वास है कि इससे बच्ची का पीलिया ठीक हो जाएगा.

समाधि की परिक्रमा करते श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)

वहीं, श्रद्धालु हरीश बताते हैं कि वह करीब वर्ष 2006 से यहां आ रहे हैं. उनके अनुसार मंदिर में आने से मन को शांति मिलती है और यहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. लोगों में मान्यता है कि यहां दर्शन और परिक्रमा करने से पीलिया बीमारी ठीक हो जाती है. उनका कहना है कि मंदिर परिसर में बाबा की प्रतिमाओं के साथ शिव परिवार भी स्थापित है और यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के साथ बाबा की समाधि की परिक्रमा करते हैं.