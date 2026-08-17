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Sawan 2026 : आमेर में एक साथ विराजमान हैं 11 रुद्र महादेव, जैन स्थापत्य के रहस्य समेटे है मंदिर

सावन सोमवार पर दर्शन कीजिए प्राचीन शिवालय में स्थापित 11 रुद्र महादेव शिवलिंग के. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

छोटी काशी का अनोखा शिवालय
छोटी काशी का अनोखा शिवालय (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 6:36 AM IST

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जयपुर: छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं. शहर की गलियों से लेकर आमेर की पहाड़ियों तक, हर ओर शिवालयों की अपनी अलग कहानी और आस्था जुड़ी हुई है. सावन के पवित्र महीने में जब जयपुर के शिव मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं. ऐसे में शहर के आमेर क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिवालय अपने आप में बेहद खास है. यहां एक-दो नहीं, बल्कि 11 रुद्र महादेव शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं. यही वजह है कि इसे 11 रुद्र महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. मंदिर की धार्मिक मान्यता जितनी खास है, इसका स्थापत्य और इतिहास भी उतना ही रोचक है.

11 रुद्रों का एक साथ हुआ प्राण-प्रतिष्ठापन : मंदिर के पुजारी दीपांशु शर्मा के अनुसार यहां भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूप विराजमान हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 11 रुद्र हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभू, चंड और भव. इन्हीं रुद्र स्वरूपों की यहां प्राण-प्रतिष्ठा की गई है. पुजारी बताते हैं कि रुद्र और शिव अलग नहीं हैं. शिव शांत और कल्याणकारी स्वरूप माना जाता है, जबकि रुद्र को भगवान शिव का उग्र और संहारकारी स्वरूप कहा गया है. सृष्टि में अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए भगवान शिव का यही रुद्र स्वरूप महत्वपूर्ण माना जाता है. आमेर के इस मंदिर में शिव के इसी उग्र स्वरूप की उपासना होती है.

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प्राचीन शिवालय की अनोखी महिमा (ETV Bharat Jaipur)

सात अलग-अलग स्थानों पर शिवलिंग : मंदिर परिसर की सबसे बड़ी विशेषताओं में यहां स्थापित शिवलिंग भी शामिल हैं. पुजारी के मुताबिक मंदिर में एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, जबकि अन्य शिवलिंग अलग-अलग स्थानों पर विराजमान हैं. मंदिर के तीन शिखरों के ठीक नीचे भी तीन शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं. इस तरह पूरा मंदिर परिसर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का एक विशेष केंद्र बन जाता है. सिर्फ 11 रुद्र ही नहीं, मंदिर परिसर में माता पार्वती, श्री गणेश, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, राधा-कृष्ण, लड्डू गोपाल, भगवान कार्तिकेय, नंदी और भगवान हनुमान सहित कई देवी-देवताओं के विग्रह भी विराजमान हैं. सावन में इन सभी देव प्रतिमाओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

तीन शिखर वाला मंदिर
तीन शिखर वाला मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

पंचवटी में बसा शिवालय, बेलपत्र से लेकर कल्पवृक्ष तक : इस मंदिर की खूबसूरती केवल इसके गर्भगृह और देव प्रतिमाओं तक सीमित नहीं है. मंदिर परिसर में हरियाली भी इसकी पहचान का हिस्सा है. यहां पंचवटी की परंपरा के अनुरूप विभिन्न पेड़-पौधे और औषधीय वनस्पतियां मौजूद हैं. भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, केले के पौधे और कल्पवृक्ष सहित कई प्रकार के पेड़-पौधे मंदिर परिसर को प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं. सावन में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, तब इस प्राचीन शिवालय का वातावरण और भी मनोहारी हो जाता है. श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का ये शांत और हराभरा परिसर शहर की भागदौड़ से अलग आध्यात्मिक अनुभव देता है.

आमेर का प्राचीन 11 रुद्र महादेव मंदिर
आमेर का प्राचीन 11 रुद्र महादेव मंदिर (ETV Bharat GFX)

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मंदिर का नाम ही नहीं, स्थापत्य भी कहता है अलग कहानी : 11 रुद्र महादेव मंदिर को संघी झूंथाराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. मंदिर की स्थापत्य शैली को लेकर इतिहास और विरासत से जुड़े जानकार इसे खास मानते हैं. नेशनल अवार्डी टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा के अनुसार मंदिर में मौजूद स्थापत्य संबंधी साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि किसी दौर में ये स्थान जैन मंदिर रहा हो सकता है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाली संगमरमर की नक्काशी में तीर्थंकरों की आकृतियां होने का दावा किया जाता है.

परिसर में 24 छोटी-छोटी देवरियां
परिसर में 24 छोटी-छोटी देवरियां (ETV Bharat Jaipur)

इसके अलावा परिसर में 24 छोटी-छोटी देवरियां, यानी मंदिरनुमा ताकें दिखाई देती हैं. मंदिर की बनावट में जैन मंदिरों जैसी विशेषताएं भी नजर आती हैं. मंदिर के तीन शिखर भी इसकी स्थापत्य पहचान हैं. आमेर क्षेत्र में इसी तरह की तीन शिखरों वाली जैन मंदिर शैली के अन्य उदाहरण भी मौजूद हैं. इसी वजह से स्थानीय स्तर पर इस मंदिर को तीन शिखर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूप :
भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूप (ETV Bharat GFX)

राजा राम सिंह के दौर में स्थापित हुए 11 रुद्र ! : मंदिर के इतिहास को लेकर एक और रोचक संभावना सामने आती है. महेश शर्मा बताते हैं कि जयपुर के इतिहास में राजा राम सिंह द्वितीय का दौर शिव उपासना के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा. राजा राम सिंह द्वितीय शिव भक्त माने जाते थे और त्रिकाल संध्या किया करते थे. आधुनिक जयपुर के विकास में भी उनके दौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

इसी कालखंड में जयपुर में कई शिव मंदिरों का निर्माण और विकास हुआ. ऐसे में एक संभावना ये भी जताई जाती है कि आमेर के इस मंदिर में 11 रुद्र महादेव की प्राण-प्रतिष्ठा भी इसी दौर में हुई हो. हालांकि, मंदिर के मूल स्वरूप और उसके जैन मंदिर होने को लेकर उपलब्ध दावों पर अभी और ऐतिहासिक शोध की जरूरत है. फिलहाल, मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं इस बहस को जरूर रोचक बनाती हैं कि इसका अतीत किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा रहा होगा.

इन देव प्रतिमाओं के भी होते हैं दर्शन
इन देव प्रतिमाओं के भी होते हैं दर्शन (ETV Bharat GFX)

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पीढ़ियों से रुद्राभिषेक करने पहुंच रहे श्रद्धालु : मंदिर की धार्मिक आस्था स्थानीय लोगों के बीच कितनी गहरी है, इसका अंदाजा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बातों से लगाया जा सकता है. एक श्रद्धालु ने बताया कि उनका परिवार मंदिर के आसपास ही रहता है और वे पीढ़ियों से यहां दर्शन करने आ रहे हैं. उनके दादा और पिता भी मंदिर में रुद्राभिषेक किया करते थे. श्रद्धालु के मुताबिक मंदिर में आने के बाद एक अलग तरह की शांति महसूस होती है और यहां दैवीय ऊर्जा का एहसास होता है.

चतुर्मुख शिवलिंग
चतुर्मुख शिवलिंग (ETV Bharat Jaipur)

एक अन्य श्रद्धालु का कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति भगवान के दर तक पहुंच रहा है तो ये भी भगवान की इच्छा और उनकी ही लीला है. उनका मानना है कि सावन में इस मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है और चारों ओर भक्ति की अलग ही छटा दिखाई देती है. सावन के दौरान मंदिर में भगवान शिव के विशेष पूजन-अभिषेक होते हैं. श्रद्धालु रुद्राभिषेक के साथ भगवान को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं. कई अवसरों पर सहस्र घट जैसे विशेष धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं.

मंदिर में स्थापित शिवलिंग
मंदिर में स्थापित शिवलिंग (ETV Bharat Jaipur)

आस्था, इतिहास और स्थापत्य का दर्शन : आमेर की पुरानी गलियों के बीच मौजूद ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जयपुर की धार्मिक और स्थापत्य विरासत की एक अनूठी कड़ी भी है. एक ओर यहां 11 रुद्र महादेव के रूप में भगवान शिव के उग्र स्वरूप की आराधना होती है तो दूसरी ओर मंदिर की दीवारें और स्थापत्य इसके अतीत को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं. जैन शैली से जुड़े बताए जाने वाले शिल्प, 24 देवरियां और तीन शिखर इस मंदिर को जयपुर के दूसरे शिवालयों से अलग पहचान देते हैं. आमेर के इस प्राचीन मंदिर में आज 11 रुद्र महादेव श्रद्धा और आस्था के साथ विराजमान हैं. सावन में यहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु इन 11 रुद्रों के दर्शन कर भगवान शिव के शांत और रौद्र, दोनों स्वरूपों की अनुभूति करता है.

शिवलिंग के सामने नंदी
शिवलिंग के सामने नंदी (ETV Bharat Jaipur)

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