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रणथंभौर में गूंजी किलकारी, बाघिन T-127 दो शावकों के साथ आई नजर

बाघिन दो शावकों के साथ आई नजर (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat (file) )

सवाई माधोपुर : देश-विदेश तक विख्यात एवं बाघों का कुनबा बढ़ाने में योगदान देने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आज एक बार फिर से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी -127 दो शावकों के साथ दिखाई दी है. बाघिन के शावकों के साथ नजर आने की सूचना के बाद वन्यजीव प्रेमियों ओर पर्यटकों में खुशी का माहौल है. वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 7 में बाघिन टी-127 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी है. वन विभाग की ओर से बाघिन टी-127 के शारीरिक स्वरूप एवं व्यवहार में आए बदलाव को देखते हुए बाघिन की पहले से ही विशेष निगरानी की जा रही थी. वन विभाग की मॉनिटरिंग टीम लगातार केमरा ट्रैप, फील्ड पेट्रोलिंग एवं अन्य वैज्ञानिक माध्यमों से बाघिन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. पढ़ें. Sariska Tiger Reserve: सरिस्का में गूंजी किलकारी, 2 नए शावक और दिखने से 56 हुआ बाघों का कुनबा