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रणथंभौर में गूंजी किलकारी, बाघिन T-127 दो शावकों के साथ आई नजर

वर्तमान में बाघिन टी-127 दो शावकों के साथ नजर आई है, लेकिन अभी तक उसके सभी शावकों का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो पाया है.

बाघिन दो शावकों के साथ आई नजर (प्रतीकात्मक)
बाघिन दो शावकों के साथ आई नजर (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat (file))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 9:46 AM IST

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सवाई माधोपुर : देश-विदेश तक विख्यात एवं बाघों का कुनबा बढ़ाने में योगदान देने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आज एक बार फिर से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी -127 दो शावकों के साथ दिखाई दी है. बाघिन के शावकों के साथ नजर आने की सूचना के बाद वन्यजीव प्रेमियों ओर पर्यटकों में खुशी का माहौल है.

वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 7 में बाघिन टी-127 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी है. वन विभाग की ओर से बाघिन टी-127 के शारीरिक स्वरूप एवं व्यवहार में आए बदलाव को देखते हुए बाघिन की पहले से ही विशेष निगरानी की जा रही थी. वन विभाग की मॉनिटरिंग टीम लगातार केमरा ट्रैप, फील्ड पेट्रोलिंग एवं अन्य वैज्ञानिक माध्यमों से बाघिन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी.

पढ़ें. Sariska Tiger Reserve: सरिस्का में गूंजी किलकारी, 2 नए शावक और दिखने से 56 हुआ बाघों का कुनबा

उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाघिन टी-127 दो शावकों के साथ नजर आई है, लेकिन अभी तक उसके सभी शावकों का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो पाया है. फिलहाल वन विभाग की ओर से शावकों की आधिकारिक संख्या की घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल बाघिन दो शावकों के साथ नजर आई है, लेकिन शावकों की पुख्ता सत्यापन एवं सही संख्या की पुष्टि के बाद ही विभाग बाघिन के शावकों की आधिकारिक संख्या घोषित कर सकेगा.

डीएफओ ने बताया कि शावकों की सुरक्षा एवं उनके निर्बाध विकास को सुनिश्चित करने के लिए बाघिन के विचरण क्षेत्र में निगरानी और संरक्षण कार्य पूर्व की भांति जारी रहेंगे. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का सफल प्रजनन क्षेत्र में प्रभावी संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन का सकारात्मक परिणाम है.

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TIGRESS T127 SPOTTED WITH TWO CUBS
TWO CUBS IN RANTHAMBORE
बाघिन दो शावकों के साथ आई नजर
रणथंभौर टाइगर रिजर्व
RANTHAMBORE TIGER RESERVE

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