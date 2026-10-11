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रणथंभौर में बाघ T-108 घायल, चेहरे पर मिले चोट के निशान, वन विभाग की निगरानी तेज

बाघ T-108 ( ETV Bharat Sawai Madhopur File photo )

सवाई माधोपुर: टाइगर रिजर्व रणथंभौर में बड़ी संख्या में बाघ-बाघिन विचरण करते हैं और कई बार टेरेटरी को लेकर संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती हैं. इसी बीच आज वन विभाग के अधिकारियों को रणथंभौर के बाघ T-108 के चेहरे के पास चोट के निशान नजर आए हैं. चोट के निशान दिखने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है. अधिकारियों द्वारा बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, वहीं पशु चिकित्सा टीम भी बाघ के स्वास्थ्य का आकलन कर रही है. किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई के दौरान T-108 के घायल होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि चोट लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.