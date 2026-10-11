रणथंभौर में बाघ T-108 घायल, चेहरे पर मिले चोट के निशान, वन विभाग की निगरानी तेज
एफओ मानस सिंह ने बताया-किसी दूसरे नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर हुए संघर्ष में बाघ T-108 को चोट लगी हो सकती है.
Published : October 11, 2026 at 2:03 PM IST
सवाई माधोपुर: टाइगर रिजर्व रणथंभौर में बड़ी संख्या में बाघ-बाघिन विचरण करते हैं और कई बार टेरेटरी को लेकर संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती हैं. इसी बीच आज वन विभाग के अधिकारियों को रणथंभौर के बाघ T-108 के चेहरे के पास चोट के निशान नजर आए हैं. चोट के निशान दिखने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है. अधिकारियों द्वारा बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, वहीं पशु चिकित्सा टीम भी बाघ के स्वास्थ्य का आकलन कर रही है. किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई के दौरान T-108 के घायल होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि चोट लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
दूसरे बाघ से संघर्ष की आशंका: डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघ T-108 के चेहरे पर चोट के निशान देखे गए हैं. आशंका है कि किसी दूसरे नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर हुए संघर्ष में उसे चोट लगी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बाघों के बीच अपने इलाके पर अधिकार बनाए रखने को लेकर संघर्ष होना वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है. हालांकि T-108 को चोट कैसे लगी, इसकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि निगरानी और स्वास्थ्य आकलन के बाद ही हो सकेगी.
डीएफओ बोले-जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जा सकें: डीएफओ ने बताया-वन विभाग की फील्ड टीम बाघ की लोकेशन और मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रही है. वहीं पशु चिकित्सा टीम भी उसकी शारीरिक स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि चोट की गंभीरता का आकलन किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जा सकें. क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है. बाघ की गतिविधियों, उसके व्यवहार और स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. फिलहाल विभाग का मुख्य उद्देश्य बाघ की स्थिति पर नजर रखते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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