International Tiger Day : रणथंभौर में नई पहल, आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च, बाघों के डिजिटल संरक्षण की शुरुआत
कार्यक्रम में रणथंभौर प्रशासन द्वारा साइकिल रैली, निबंध प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया.
Published : July 29, 2026 at 8:30 PM IST
सवाईमाधोपुर: इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में वन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने रामसिंहपुरा स्थित क्षेत्रीय राजीव गांधी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिला कलेक्टर कानाराम, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह, डीएफओ मानस सिंह सहित वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी एवं वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से रणथंभौर में बाघों के डिजिटल संरक्षण अभियान की नई शुरुआत हुई. कार्यक्रम के दौरान सीसीएफ एवं डीएफओ ने रणथंभौर में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और बाघों की गतिविधियों को लेकर जानकारी साझा की.
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डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर का इंस्टाग्राम हैंडल शुरू होने से वन्यजीव प्रेमियों, पर्यटकों व शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर रणथंभौर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे अपडेट, वन्यजीव संरक्षण अभियान, रेस्क्यू, जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होंने बताया कि इससे फर्जी सूचनाओं पर भी अंकुश लगेगा और आधिकारिक सूचना आमजन तक सीधे पहुंचेगी. साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनभागीदारी बढ़ेगी, जिससे वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और रणथंभौर की वन एवं वन्यजीव धरोहर को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी.
डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. राजस्थान में बाघों की आबादी बढ़ाने और अन्य टाइगर रिजर्वों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यही कारण है कि रणथंभौर को 'बाघों की नर्सरी' भी कहा जाता है. रणथंभौर में वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन एवं शावक मौजूद हैं. डीएफओ ने कहा कि सरकार की इच्छाशक्ति और वनकर्मियों की अथक मेहनत की बदौलत रणथंभौर में बाघों की सघन आबादी है और रणथंभौर लगातार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है.
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डीएफओ ने कहा कि रणथंभौर में बाघों की सघन आबादी के कारण कई बार टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी टकराव हो जाता है, जिसमें कई बार बाघ की मौत भी हो जाती है, लेकिन ये घटनाएं वाइल्डलाइफ जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण को लेकर वन विभाग के सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन वन अधिकारियों एवं वनकर्मियों द्वारा इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया जाता है, जिसकी बदौलत आज रणथंभौर बाघों से आबाद है और प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्वों को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. कार्यक्रम के दौरान रणथंभौर प्रशासन द्वारा आयोजित साइकिल रैली, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान बच्चों को पार्क भ्रमण भी करवाया गया.