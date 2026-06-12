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84 कोस की यात्रा कर रणथंभौर पहुंचे संत, त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पैदल जाने की मांग पर अड़े...

धरने पर बैठे संतों को समझाते अधिकारी ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों-बीच किले में स्थित प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शनों को लेकर शनिवार को विवाद खड़ा हो गया. 84 कोस की पैदल यात्रा पूरी कर पहुंचे करीब एक दर्जन साधु-संतों को वन विभाग ने गणेश धाम गेट पर ही रोक दिया. टाइगर मूवमेंट के चलते वन विभाग ने मंदिर मार्ग पर पैदल आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन धार्मिक परंपरा और संकल्प का हवाला देकर संत पैदल ही मंदिर जाने की मांग पर अड़ गए और मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए. इस बीच संतों ने एक महिला कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की. माहौल तनावपूर्ण होने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. बाद में डीएफओ मानस सिंह की समझाइश पर कुछ संत वाहन से मंदिर जाने को राजी हुए, लेकिन कुछ ने पैदल जाने की जिद नहीं छोड़ी. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि करीब एक दर्जन साधु-संत 84 कोस की पैदल यात्रा करते हुए रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने संतों को पैदल आगे जाने से गेट पर ही रोक दिया. इस दौरान साधु-संतों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद साधु-संतों ने गणेश धाम मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहीं कड़ी धूप में धरने पर बैठ गए. धरने पर मौजूद संत कन्हैया गिरि का कहना था कि वे अपनी धार्मिक परंपरा और संकल्प को लेकर 84 कोस की पैदल यात्रा करते हुए गणेश जी के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे हैं. अब उन्हें पैदल जाने से रोका जा रहा है. संत ने कहा कि जो परम्पराएं बनी हुई हैं, उसको हम मिटने नहीं देंगे. संत ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ वन विभाग की एक महिला कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद सभी संतों ने महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. संतों का कहना था कि सभी संत किसी भी वाहन से मंदिर नहीं जाएंगे और हर हाल में पैदल ही चलकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शनों को जाएंगे. पढ़ें: रणथंभौर: गणेश मंदिर मार्ग पर आया युवा बाघ, मचा हड़कंप