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रणथंभौर में गणेश मेले का आगाज:61 बसें, 10 रुपए किराया, वाटर पॉइंट पर गोताखोर, CCTV से निगरानी

आस्था के आगे बौनी हुई दुर्गम चढ़ाई: जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया-रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के लक्खी मेले में श्रद्धालु 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मंदिर पहुंच रहे हैं. दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई और रास्ते में जगह-जगह जलभराव भी श्रद्धालुओं की आस्था के सामने बौना साबित हो रहा है. जिला प्रशासन, वन विभाग एवं मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया- त्रिनेत्र गणेश मेले का आज से आगाज हो गया है. लाखों श्रद्धालुओं के संभावित आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और चिकित्सा सहित तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है. यात्रियों की सुविधाओं के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है और गणेश धाम पर मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. कई वाटर प्वाइंट पर गोताखोर नियुक्त किए गए हैं और जगह-जगह पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज ने भी विशेष इंतजाम किए हैं.

सवाई माधोपुर: रणथंभौर दुर्ग में विराजमान जन-जन के आराध्य त्रिनेत्र गणेश जी के तीन दिवसीय लक्खी मेले का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया.हाल ही में हुई बारिश से क्षतिग्रस्त त्रिनेत्र गणेश मार्ग को वन विभाग ने दिन-रात मेहनत कर दुरुस्त किया है. बारिश के अलर्ट और रणथंभौर में टाइगर मूवमेंट के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मेले की शुरुआत की है.मेले के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. रणथंभौर सर्किल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पूरा मार्ग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहा है और जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया गया है.श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मेले का मुख्य आयोजन 14 सितंबर (सोमवार) को होगा.

1252 पुलिसकर्मी तैनात, सुरक्षित मार्गों से ही जाने की अपील: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा ने कहा- प्रशासन की ओर से मेला मजिस्ट्रेट, सहायक मेला मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के साथ करीब 1252 पुलिसकर्मियों का पर्याप्त जाप्ता तैनात किया गया है. श्रद्धालुओं से निर्धारित सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करने और वन एवं निर्जन क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की गई है. बरसात के दौरान तेज जलप्रवाह से गोमुखी के समीप क्षतिग्रस्त हुए गणेश मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मत एवं सुधार कार्य पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है.

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रोडवेज की 61 बसें चलेंगी, 10 रुपए किराया: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा ने कहा- मेले को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 'श्री गणेश स्वच्छ सेवा सम्मान-2026' पहल भी शुरू की गई है. भंडारा संचालकों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग का आग्रह किया गया है. श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रोडवेज ने भी विशेष व्यवस्था की है. विभिन्न डिपो से 25 अतिरिक्त बसों सहित कुल 61 बसें उपलब्ध रहेंगी. अतिरिक्त बसों का संचालन रेलवे स्टेशन से शेरपुर तिराहा होकर किया जाएगा और 10 रुपए किराया रखा गया है. जल भराव वाली जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है. वाटर पॉइंट पर गोताखोर तैनात किए गए हैं, जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और टाइगर मूवमेंट वाली जगहों पर वनकर्मियों की टीमें तैनात हैं. सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है.

त्रिनेत्र गणेश मंदिर का इतिहास: त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला से घिरे रणथंभौर दुर्ग में स्थित है. मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं. प्रतिमा जमीन से स्वतः प्रकट हुई थी. कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव द्वारा काटा गया गणेश जी का शीश यहीं गिरा था. यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं रिद्धि-सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह करवाया था, इसलिए यहां गणेश जी परिवार सहित विराजमान हैं.

मान्यता है कि 10वीं सदी में राजा हम्मीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था. 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जब किले में राशन खत्म हो गया था, तब गणेश जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर भंडार भरने का आश्वासन दिया था.यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी रिद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ के साथ विराजमान हैं.

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