3 महीने बाद गूंजा रणथंभौर! लोक नृत्य और गाजे-बाजे के साथ नए पर्यटन सत्र का शानदार आगाज
अधिकारियों ने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और वन क्षेत्र में निर्धारित नियमों के साथ पर्यटन संचालन पर जोर दिया.
Published : October 1, 2026 at 9:51 AM IST
सवाईमाधोपुर: तीन महीने के अंतराल के बाद आज रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए. पर्यटन सत्र के पहले दिन गणेश धाम स्थित मुख्य प्रवेश द्वार पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. वन विभाग की ओर से देशी विदेशी पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में तिलक लगाकर और माला पहनाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया. रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाई गई, वहीं लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर माहौल में चार चांद लगा दिए. गाजे बाजे और लोक संगीत के बीच पर्यटक वाहनों को रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया गया.
पर्यटन सत्र के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर कानाराम, मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह, उप वन संरक्षक मानस सिंह और उप वन संरक्षक पर्यटन संजीव शर्मा ने पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान वन विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पर्यटकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया और उन्हें रणथंभौर भ्रमण के लिए शुभकामनाएं दीं.
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रणथंभौर को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला. पहली ही पारी में ही सैकड़ों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक रणथंभौर के जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने पहुंचे. बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहली पारी में रणथंभौर भ्रमण के लिए पहुंचे.
नियमों के साथ पर्यटन संचालन पर जोर: इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह और जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि इस बार पर्यटकों में रणथंभौर नेशनल पार्क के भ्रमण को लेकर खासा उत्साह और रुझान देखने को मिल रहा है. अधिकारियों ने पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और वन क्षेत्र में निर्धारित नियमों के साथ पर्यटन संचालन पर जोर दिया. गणेश धाम मुख्य द्वार पर हुए भव्य स्वागत समारोह के साथ रणथंभौर का नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया. जंगल की हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और बाघ सहित अन्य वन्यजीवों के दीदार की उम्मीद लेकर पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह नजर आया. पहले ही दिन पर्यटकों की बड़ी संख्या ने रणथंभौर के पर्यटन सीजन के शानदार आगाज की तस्वीर पेश कर दी.