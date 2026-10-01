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3 महीने बाद गूंजा रणथंभौर! लोक नृत्य और गाजे-बाजे के साथ नए पर्यटन सत्र का शानदार आगाज

रणथंभौर के मुख्य द्वार पर सजाई गई रंगोली ( ETV Bharat Sawai madhopur )

सवाईमाधोपुर: तीन महीने के अंतराल के बाद आज रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए. पर्यटन सत्र के पहले दिन गणेश धाम स्थित मुख्य प्रवेश द्वार पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. वन विभाग की ओर से देशी विदेशी पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में तिलक लगाकर और माला पहनाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया. रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाई गई, वहीं लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर माहौल में चार चांद लगा दिए. गाजे बाजे और लोक संगीत के बीच पर्यटक वाहनों को रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया गया.