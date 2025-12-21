नाकाबंदी कर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी गाड़ी से 1 करोड़ 11 लाख की नकदी जब्त

नाकाबंदी कर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी गाड़ी से 1 करोड़ 11 लाख की नकदी जब्त
राजस्थान में पुलिस मध्य प्रदेश से दिल्ली की ओर ले जाई जा रही एक लग्जरी गाड़ी बड़ी रकम जब्त की है. जानिए पूरा मामला...
Published : December 21, 2025 at 7:41 PM IST
सवाई माधोपुर: जिले की पुलिस ने नाकाबंदी कर रविवार को मध्य प्रदेश से दिल्ली की ओर ले जाई जा रही एक लग्जरी गाड़ी से 1 करोड़ 11 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गाड़ी में सवार पांच संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसपी विजय सिंह मीणा एवं सीओ हंसराज बैरवा के निर्देशन में जिलेभर में नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी. इसी दौरान रवांजना डूंगर व मानटाउन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही एक संदिग्ध लग्जरी गाड़ी को रोका गया. वाहन की आगे-पीछे की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी और कार सवार लोगों के हाव-भाव संदिग्ध पाए गए.
पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वाहन की तलाशी ली गई. पुलिस की तलाशी के दौरान पीछे की सीट के नीचे बैग मिले, जिनमें 500, 200, 100 व 50 रुपये के नोटों के बंडल रखे हुए थे. जिसके बाद बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवाकर गिनती करने पर कुल राशि एक करोड़ 11 लाख रुपये पाई गई. आरोपी नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके.
शुरुआती पूछताछ में अवैध संग्रहण एवं परिवहन पाए जाने पर पुलिस ने धारा-106 बीएनएस के तहत नकदी जब्त कर ली. उन्होंने कहा कि घटना की सूचना आयकर विभाग को दी गई, जिस पर आयकर विभाग की टीम थाना रवांजना डूंगर पहुंच कर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.